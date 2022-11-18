男子醉酒找宿怨友人麻煩反被砍殺 警逮砍人嫌

台北市萬華區施姓男子，16日深夜11時許，喝酒後發現原本是友人，但後來結怨的33歲林姓男子在孫姓友人家聊天，施前去找人時，孫開門太慢引發施男不滿，當場先嗆聲又與林口角，最後大打出手。

林不滿對方態度，雙方又已動手，拿出切肉刀砍殺施男，施男全身、腹部多處刀傷，緊急送醫救治，轄區萬華警分局調查，隔天循線逮捕砍人的林，他辯稱因為氣不過對方嗆聲，忍不住才砍人，被依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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