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柯宇綸挨罵「塔綠班」告網友 求償20萬卻敗訴理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人柯宇綸長期關心政治議題，他去年在臉書被許姓網友標註回覆稱他為「塔綠班」，他不滿提民事訴訟求償20萬元，並宣布賠償金會捐給動物保護協會，台北地方法院今判許免賠，柯宇綸敗訴，可上訴。

柯宇綸去年10月18日見圖文作家的臉書粉絲專頁抒發黃明志的歌曲「玻璃心」，諷刺中國極端民族主義的看法，他深感贊同而留言「只能說祝福台島演藝圈早日解嚴」，許事後卻標註他並回覆「好的，塔綠班」。

柯宇綸先前在臉書表示，他對「塔綠班」3個字零容忍，委請律師提民事訴訟，正式對許提出告訴，是希望端正社會風氣，並說未來一切賠償金會捐給2到3個動物保護協會。

柯宇綸主張，許事後卻標註他並回覆「好的，塔綠班」，他認為塔綠班是指綠營及支持者的網路用語，且與暴虐統治、壓迫人民的極端組織「塔利班」有所連結，屬於貶抑、負面詞彙，許以此羞辱他，侵害他的名譽權，要求許賠償20萬元。

許反駁「塔綠班」主要是批評、嘲諷政治人物，有代表綠營及極端支持者之意，柯宇綸身為公眾人物，在臉書公開發表言論，他只是以此用語嘲諷、提醒柯宇綸所述的「戒嚴」言論過於極端，沒有侵害名譽權。

台北地院認為，根據臉書貼文、留言及相關回覆，許以「好的，塔綠班」、「#敬自由」等語，是用來表彰柯宇綸是綠營及極端支持者，單純表達柯宇綸的留言具有濃厚意識形態，屬於許的主觀認知，並非是「事實陳述」。

判決指出，柯宇綸在網路上具有相當聲量、影響力，是社群媒體的公眾人物，而許的言論是以戲謔、嘲弄方式反諷柯宇綸的政治傾向，並非單純情緒性謾罵，屬於高價值的政治性言論。

法院權衡言論自由和柯宇綸的名譽權，認為許沒有侵害柯宇綸的名譽權，且許是針對可受公評之事而適當評論，判許免賠，柯宇綸敗訴。

柯宇綸。圖／聯合報系資料照片
柯宇綸。圖／聯合報系資料照片
柯宇綸。圖／聯合報系資料照片
柯宇綸。圖／聯合報系資料照片

民事訴訟 塔利班 社群媒體

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