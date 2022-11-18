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台南里長候選人涉賄10萬交保 檢方抗告高分院發回更裁

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警調據報，錢姓里長候選人今年10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，企圖影響選舉結果，15日持搜索票扣得現金10多萬元，訊後聲押錢，台南地院16日裁定10萬交保，檢方抗告，台南高分院撤銷原裁定，發回台南地院。

台南高分院指出，錢涉犯投票行賄罪，有眾多樁腳、選民指證，並有相關監察譯文、扣案筆記資料及選民名冊可參，犯罪嫌疑重大，又本罪法定最輕本刑為3年以上的重罪，侵害選舉公正性的國家法益甚為重大。

且錢身為候選人，涉嫌行賄的民眾，經檢方初步傳喚到案過濾的至少即有10多位，可見錢告於犯罪主要地位，且犯罪情節不輕。

台南高分院認為，錢在偵查中矢口否認犯罪，明顯與其他共犯或證人所述相仝，後於法院羈押審查庭雖陳稱要認罪，但卻同時辯稱：我自己拿的我知道，但是其他要幫我付的我不知道，明顯避重就輕。

此外，依檢察官主張，在錢住處查獲其紀錄的選民名冊，名單洋洋灑灑就有上百位，且檢察官初步清查較明確人士、錢行賄的選民中，也還有部分選民尚未到案，依此，如在偵查初期即容任錢交保在外，錢前往勾串證人或共犯，或湮滅檢察官礙於人力尚未查獲的證據，即甚有可能。因此，台南高分院撤銷原裁定，發回台南地院。

台南錢姓里長候選人今年10月至11月間，以每票現金2000元，涉行賄其選區內選民，檢方聲押，台南地院裁定10萬交保，檢方不服抗告，台南高分院發回更裁。圖／讀者提供
台南錢姓里長候選人今年10月至11月間，以每票現金2000元，涉行賄其選區內選民，檢方聲押，台南地院裁定10萬交保，檢方不服抗告，台南高分院發回更裁。圖／讀者提供

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