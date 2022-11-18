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南投地檢署連破4件買票案 邢泰釗親赴慰勉

中央社／ 台北18日電

最高檢表示，南投地檢署近日連破4起現金買票案，檢察總長邢泰釗今天親自前往慰勉辦案團隊辛勞，並表示南投地區檢察機關已整備完成，請候選人依法競選。

最高檢察署發布新聞稿指出，南投地區因地區遼遼闊、選情激烈，台灣高等檢察署台中檢察分署14日起派駐5名檢察官進駐南投地檢署，展開跨級、跨轄、跨區選舉查察工作。

最高檢表示，南投地檢署近日接連查獲國姓鄉、竹山鎮4件現金買票案，搜索7處、傳喚14人到案，羈押1名縣議員候選人，展現一、二審檢察官通力合作、全力查賄、維護公平選舉的決心。

檢察總長邢泰釗今天親赴南投地檢署慰勉一、二審檢察官辛勞，他表示，南投地檢署表現出高昂士氣、積極查賄決心，深獲民眾肯定。

邢泰釗說，南投幅員遼闊，只要檢察、警察、調查機關拿出決心，讓賄選餐會不敢辦、不敢發錢，讓人民有感，就會遏止賄選歪風；選戰進入最後一週，也是最可能出現買票的高峰期，務必嚴密查察。

邢泰釗還表示，南投地區一、二審檢察官及司法機關已整備完成，請候選人依法競選，切勿以身試法，只要有人賄選、事證充分，司法機關有決心繩之以法，查辦到底，以維護民主政治與選賢與能的核心價值。

南投 檢察官 邢泰釗

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