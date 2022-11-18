安養、家族爭產有解方 全律會信託實務論壇邀各界對話

國內家族或是中小企業主因下一代爭產，兄弟姊妹鬩牆對薄公堂，頻頻躍上新聞版面。高雄律師公會與全國律師聯合會今日舉辦「信託法律實務論壇」，討論家族和安養信託實務，會中也為177名取得信託專業學程的律師授證，期盼這些具專業的律師，成為種子，提供家族、企業、個人有效率的法律服務。

信託是提供老弱殘幼安養教育、家族和產業凝聚共識、傳承的「工具」，由於信託牽涉民法親屬、繼承、公司及信託相關民、商法制，具備高度法律專業，以至於在台灣相關的資訊、服務都未能普及，形成規劃和使用上的障礙與門檻。

全律會舉例，國內中小企業絕大多數選擇傳承下一代，卻超過半數因欠缺法律專業協助而未能適時規劃，以致家族成員、企業及企業經理人於接棒時捲入訴訟，以台塑、長榮兩企業為例，遺囑或選擇境外信託方式，仍無法避免跨代傳承產生經營權不穩的風險。

依據經濟部2021年統計，台灣有74％企業主在10年內須完成接班，卻僅有6%具備健全接班計劃。此外，台灣2025年進入超高齡社會，面對年老的安養照顧，銀髮族也有財產保護等信託的需求，「安養信託」也被金管會列為未來核心目標。

全國律師聯合會信託法委員會主委施秉慧表示，國內企業主常見到接班時家族成員意見不一致，隨後需要面對冗長的訴訟，訴訟程序帶來的假處分、假扣押，不僅造成企業經營不穩，也會對企業行使融資產生障礙，國內企業對於「信託」制度的建立，急需專業法規、財會的協助。

今高雄律師公會與全國律師聯合會在高雄萬豪酒店舉辦「信託法律實務論壇」，邀請會計師公會、商業同業公會、社福團體及高雄少家法院法官對話，對實務現場所發生的各種案例、需求實況，具體提出解決的方案，並就法制完善方向進行深度討論。

另外，今年全律會舉辦「111年度信託律師專業課程培訓班」，已有177為律師修完信託相關法規的專業學分，今論壇也邀請這些結業律師穿著律師袍，進行授結業證書儀式，希望這些律師成為首批「種子」，在實務上協助政府、工商界、社福團體對談，加強律師在信託實務的角色與功能。