1票1千、送茶葉 高雄里長候選人買票起訴

高雄鳳山區邱姓里長候選人遭檢、警、調等位，查獲他以每票1000元或送茶葉等方式涉嫌買票，高雄地檢署查出，他與樁腳李姓男子向選民行賄買票，今天依違反公職人員選舉罷免法罪嫌提起公訴，收賄選民獲緩起訴處分。

雄檢指出，邱姓里長候選人與李姓樁腳對有投票權的選民交付賄賂，要選民投票給他，今年8月間，邱交現金給李，再由李以每票1000元向選民賄選，10月下旬，邱又以交付茶葉的方式，向有投票權的選民行賄，違反選罷法。