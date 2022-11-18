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想靠確診休7天…天兵自己畫紅線被抓包 嘗試P圖又因技術太差露餡
在陸軍機械化步兵第269旅當一兵的陳姓男子，今年5月為了居家隔離假，不僅在快篩試劑上自己動手畫上兩條線，還把PCR檢測陰性結果P圖成陽性，卻因P圖技術太差被發現痕跡露餡，新北地檢署今依陸海空軍刑法、偽造文書等罪起訴。
檢方調查，陳男今年5月11日開始當兵，現已退役。他原定5月12日晚間9時許休假至5月15日晚間9時，收假後須返回營區；陳男不想回去，就拿了COVID-19快篩試劑，以紅筆畫上兩條紅線，「DIY」快篩陽性證明並拍照傳給長官，被長官一眼看出端倪，要求再拍一次。
陳男向長官稱快篩試劑被母親丟了，長官不信，隔天找同仁帶著陳男到醫院做PCR檢測，陳又將陰性檢測結果P圖P成陽性，被長官發現，要求陳男回營區接受調查，並當場以快篩檢測得到陰性，又檢查陳男手機，確認他的PCR檢測結果為陰性。
偵查時，陳男坦承造假快篩檢測與PCR結果，檢方依陸海空軍刑法與偽造文書罪起訴。
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