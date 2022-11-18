快訊

MLB／張育成未獲紅襪續約 即刻起變自由球員

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每桌3千供選民吃喝 金門兩候選人涉行賄遭逮

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

金門地檢署今表示，日前接獲檢舉情資指出，金門縣鎮民代表李姓候選人及楊姓里長候選人，於本月間在選區外設宴，無償以每桌價值3千元左右餐食，招待選區內有投票權之人數十人，疑似進行賄選，警調昨將15名涉案人帶回偵訊，李、楊兩人公職人員選罷法投票行賄罪涉嫌重大，諭令李姓候選人3萬元、楊姓候選人2萬元交保。

金門地檢署說，經承辦檢察官偵查蒐證後，於昨日指揮金門縣警察局金城分局、金門縣警察局金湖分局，以及福建省調查處等單位，持福建金門地方法院核發搜索票，搜索上開候選人住居所等處所，並帶回鎮民代表李姓候選人、楊姓里長候選人，及案件關係人共15人進行詢問、查證，經檢察官複訊後，認2人涉嫌公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押之必要，諭令各以3萬元、2萬元交保。

地檢署表示，呼籲候選人應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可利用選舉查察聯繫中心之檢舉專線：0800-024-099撥通後再按4，24小時均有值班人員接聽。或掃描QR code以LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。

金門地檢署表示，金門縣鎮民代表李姓候選人及楊姓里長候選人，無償以每桌價值3千元左右餐食招待有投票權人，疑似進行賄選。本報資料照片
金門地檢署表示，金門縣鎮民代表李姓候選人及楊姓里長候選人，無償以每桌價值3千元左右餐食招待有投票權人，疑似進行賄選。本報資料照片

金門 賄選 投票 2022大選

延伸閱讀

雲林查獲賄選總數已近30件 檢方：若當選必將提當選無效之訴

嘉義縣民雄鄉代候選人周榮茂涉賄選 地檢聲押獲准

金門鎮代里長候選人餐會涉賄 檢諭令交保

金門2校中央廚房落成 中小學營養午餐里程碑

相關新聞

竹市首樁現金買票案 1票千元替議員候選人買票2人交保

新竹市查獲首宗選舉現金買票案！新竹地檢署今天指出，近日蒐證掌握王男、曾女以每票1000元之對價，提新竹市議員某北區議員候...

性侵累犯又藉故拒絕治療 這次躲不掉了

新北市吳姓男子5年前連犯兩起強制猥褻少女案件，各判9個月刑期，上訴高院前年2月經裁定應執行1年4月徒刑，後因縮短刑期於去...

柯宇綸挨罵「塔綠班」告網友 求償20萬卻敗訴理由曝光

藝人柯宇綸長期關心政治議題，他去年在臉書被許姓網友標註回覆稱他為「塔綠班」，他不滿提民事訴訟求償20萬元，並宣布賠償金會...

林口警加強查賄制暴 新北檢察長指導蒐報技巧

為維護選舉公平、公正、端正選風，加強查賄制暴，新北市檢察長毛有增率主任檢察官洪三峯、楊景舜，於這周四（17日）下午親赴林...

涉收陸資認知作戰 粉專「中華微視」2人交保

調查局資安站發現，臉書粉絲專頁「中華微視」、「兩岸頭條」涉散布不實訊息，經營者「中華微視」疑收陸資對台從事認知作戰，日前...

候選人宴客 涉賄遭起訴

投票倒數，各地選情激烈也賄聲賄影，高雄市有議員候選人以「問政說明會」名義宴客涉賄，檢方昨偵結起訴，他喊冤處境如黃俊英翻版...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。