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每桌3千供選民吃喝 金門兩候選人涉行賄遭逮
金門地檢署今表示，日前接獲檢舉情資指出，金門縣鎮民代表李姓候選人及楊姓里長候選人，於本月間在選區外設宴，無償以每桌價值3千元左右餐食，招待選區內有投票權之人數十人，疑似進行賄選，警調昨將15名涉案人帶回偵訊，李、楊兩人公職人員選罷法投票行賄罪涉嫌重大，諭令李姓候選人3萬元、楊姓候選人2萬元交保。
金門地檢署說，經承辦檢察官偵查蒐證後，於昨日指揮金門縣警察局金城分局、金門縣警察局金湖分局，以及福建省調查處等單位，持福建金門地方法院核發搜索票，搜索上開候選人住居所等處所，並帶回鎮民代表李姓候選人、楊姓里長候選人，及案件關係人共15人進行詢問、查證，經檢察官複訊後，認2人涉嫌公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押之必要，諭令各以3萬元、2萬元交保。
地檢署表示，呼籲候選人應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可利用選舉查察聯繫中心之檢舉專線：0800-024-099撥通後再按4，24小時均有值班人員接聽。或掃描QR code以LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。
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