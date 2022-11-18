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檢調查獲「中華微視」涉嫌收受陸資 在台從事認知作戰
調查局資安工作站日前發現，臉書粉絲專頁「中華微視」、「兩岸頭條」涉嫌散布兩岸不實訊息，背後經營者「中華微視」疑似收受陸資對台從事認知作戰。資安站14日發動搜索中華微視4處，約談蔡姓負責人及證人共9人，新北地檢署複訊後，依違反兩岸條例等罪，諭知蔡男及其前妻張女各以9萬與5萬元交保。
資安站指出，「中華微視」和「兩岸頭條」兩個臉書粉專共同藉由社群平台，對台灣投放如「日本為『台海突發狀況』預作撤僑準備，認台灣將踩踏中共紅線」等爭議內容，並參雜不實訊息，企圖帶動社會輿論風向，影響民眾認知。
經查兩粉專與大陸、香港地區的「大陸微視網絡科技江蘇有限公司」、「香港中華微視有限公司」關係密切，資安站過濾相關電磁紀錄及帳冊資料後發現，蔡男、張女涉嫌受陸方指示，在台成立中華微視，藉由經營多媒體播送與推廣大陸微視及香港微視影音內容外，另協助經營、管理臉書「中華微視」粉絲專頁及Youtube頻道等，轉貼分享外宣影片及貼文。
檢調查出，蔡男未經經濟部投審會許可，與大陸微視及香港微視具有解放軍退伍背景的宋姓董事長簽訂「戰略合作協議」，由大陸微視及香港微視出資人民幣300萬元取得中華微視67%股權，以便推動陸方指示業務，目前已收受陸方人民幣50萬元資金，情節明顯違反兩岸條例相關規定。
同時，蔡男以3間人頭公司進行循環交易及虛開發票，藉此逃漏稅和虛增中華微視資本額，另涉稅捐稽徵法、商業會計法及公司法等罪。
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