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松聯大老種一甲地大麻、市值逾12億 「有高度逃亡可能」遭裁定羈押

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

松聯幫大老吳來居涉嫌在陸軍601旅營區旁農地種植大麻，今年9月被桃園檢警查獲後，一直羈押在看守所。他昨天被桃園地檢署依製造二級毒品罪起訴，全案移審桃園地院，而桃園地院仍認為他有逃亡可能，因此也裁定羈押。

檢方指出，吳男與手下柯姓男子率6名陶藝移工在龍潭農地種植的大麻田面積近600坪，現場大麻株多達4218株，市價數十億元，史上最多。若流入市面，影響國人健康及社會治安甚鉅，而吳所涉刑責甚重，極有可能逃亡藏匿，為保全後續審理執行順利，因此建請法院繼續羈押。

法院認為，吳男等人雖都坦承犯行，但所涉罪刑是最輕本刑10年以上重罪，而吳本身參與幫派組織，本案投資近一千萬元資金，加上本身經營公司，經濟狀況甚佳，有相當人脈與經濟能力執行逃亡計畫。此外，吳被查獲之前，吳男曾與人約定犯行曝光時的頂替事宜，加上其過去曾因案被通緝，可見其有畏罪逃亡的高度可能，因此裁定羈押。

松聯幫大老吳來居在龍潭種植近一甲地的大麻，市值逾12億元，隨著案件偵破及審理，投資金額也跟著曝光。示意圖／本報資料照片
松聯幫大老吳來居在龍潭種植近一甲地的大麻，市值逾12億元，隨著案件偵破及審理，投資金額也跟著曝光。示意圖／本報資料照片

桃園 大麻

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