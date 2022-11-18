松聯大老種一甲地大麻、市值逾12億 「有高度逃亡可能」遭裁定羈押

松聯幫大老吳來居涉嫌在陸軍601旅營區旁農地種植大麻，今年9月被桃園檢警查獲後，一直羈押在看守所。他昨天被桃園地檢署依製造二級毒品罪起訴，全案移審桃園地院，而桃園地院仍認為他有逃亡可能，因此也裁定羈押。

檢方指出，吳男與手下柯姓男子率6名陶藝移工在龍潭農地種植的大麻田面積近600坪，現場大麻株多達4218株，市價數十億元，史上最多。若流入市面，影響國人健康及社會治安甚鉅，而吳所涉刑責甚重，極有可能逃亡藏匿，為保全後續審理執行順利，因此建請法院繼續羈押。