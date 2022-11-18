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雲林查獲賄選總數已近30件 檢方：若當選必將提當選無效之訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署查賄小組今天再查獲兩起賄選，使查獲總數已達近30件，其中現金買票最多，更有同一位候選人連續被查獲3件涉嫌現金買票，雲林地檢署今天強調，查賄小組所偵辦的賄選案件，一定會盡速起訴，若候選人當選，檢察官絕對會提起當選無效之訴，請勿心存僥倖，以身試法。

雲林地檢署檢察官蔡如琳昨天指揮斗南分局、雲林調查站、移民署雲林、嘉義縣專勤隊，查獲古坑鄉尋求連任的吳姓村長候選人（67歲）及吳賴姓（女）、吳姓、高楊姓（女）、劉姓等樁腳等人涉以現金每票1000元賄選，並通知候選人、樁腳及選民共9人到案，查扣現金1萬6000元。

經檢察官訊問後，認為吳姓候選人及其4名樁腳罪嫌重大，向法院聲請羈押，法院今天裁定吳姓候選人、高楊姓樁腳羈押禁見，另吳賴姓、吳姓、劉姓樁腳則已交代案情，予以請回。

同時檢察官段可芳昨天也指揮刑事警察局電信偵二隊、台中市刑大偵七隊、霧峰分局、台西分局，昨天再度查獲台西鄉李姓鄉長的樁腳疑涉賄選，涉以每票2000元賄選，檢警突破涉案人心防後，依其供述展開蒐證，昨天約談林姓樁腳及18名選民到案。案經檢察官訊問後，林姓樁腳諭令20萬元具保候傳。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，到目前為止雲林共查獲現金、禮盒、辦活動等賄選共29件，其中以現金買票為多，查賄小組所偵辦的賄選案件，一定會盡速起訴，若候選人當選，檢察官絕對會提起當選無效之訴，請勿心存僥倖，以身試法。

雲林地檢署再查獲賄選，並起出買票現金。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署再查獲賄選，並起出買票現金。記者蔡維斌／翻攝

樁腳 雲林 賄選 2022大選

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