影／不滿遭移花接木抹黑造謠 謝龍介陣營提告側翼粉專

臉書粉絲專頁「Mr.柯學先生」昨天發布一則47秒影片「全班就你最唬爛」，內容將謝龍介受訪畫面，與謝個人向監察院申報的財產資料擅自剪接，以「移花接木」手法造謠，意在抹黑謝明明有房產，還說自己買不起，攻擊謝的誠信，總部發言人童小芸下午赴警局提告。

童小芸質疑，黃偉哲市長「抹黑一條龍產業鏈」持續運作，提告側翼粉專「Mr.柯學先生」2項罪名，意圖使人不當選及公然誹謗。

她質疑，該粉專影片刻意扭曲公監院申報資料，所謂「44筆房產」，其實是44筆地號，其中有多數重疊。至於所謂「2800萬元的豪宅」，其實是一棟屋齡32年的商用5層樓房，後稱「當議員真的有這麼好賺？」，明顯意在以錯誤的資訊引導閱聽人，抹黑謝龍介清廉及操守。