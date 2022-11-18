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影／不滿遭移花接木抹黑造謠 謝龍介陣營提告側翼粉專

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

臉書粉絲專頁「Mr.柯學先生」昨天發布一則47秒影片「全班就你最唬爛」，內容將謝龍介受訪畫面，與謝個人向監察院申報的財產資料擅自剪接，以「移花接木」手法造謠，意在抹黑謝明明有房產，還說自己買不起，攻擊謝的誠信，總部發言人童小芸下午赴警局提告。

童小芸質疑，黃偉哲市長「抹黑一條龍產業鏈」持續運作，提告側翼粉專「Mr.柯學先生」2項罪名，意圖使人不當選及公然誹謗。

她質疑，該粉專影片刻意扭曲公監院申報資料，所謂「44筆房產」，其實是44筆地號，其中有多數重疊。至於所謂「2800萬元的豪宅」，其實是一棟屋齡32年的商用5層樓房，後稱「當議員真的有這麼好賺？」，明顯意在以錯誤的資訊引導閱聽人，抹黑謝龍介清廉及操守。

至於該影片結尾稱「龍介的嘴騙人的鬼」、「烏龍介」稱號等，「騙」、「烏龍」均為侮辱性用詞，傷害謝龍介的人格與選民對謝龍介的觀感，該粉專影片曲解、炮製的錯誤資訊，完全出於惡意，刻意毀謗謝龍介的名譽。

謝龍介今天委託發言人童小芸提告「Mr.柯學先生」，呼籲民進黨側翼節制，不要以身試法。記者邵心杰／攝影
謝龍介今天委託發言人童小芸提告「Mr.柯學先生」，呼籲民進黨側翼節制，不要以身試法。記者邵心杰／攝影
謝龍介總部發言人童小芸質疑，黃偉哲市長「抹黑一條龍產業鏈」持續運作，提告側翼粉專「Mr.柯學先生」2項罪名，意圖使人不當選及公然誹謗。記者邵心杰／攝影
謝龍介總部發言人童小芸質疑，黃偉哲市長「抹黑一條龍產業鏈」持續運作，提告側翼粉專「Mr.柯學先生」2項罪名，意圖使人不當選及公然誹謗。記者邵心杰／攝影

謝龍介 童小芸 2022大選 側翼

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