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嘉義縣民雄鄉代候選人周榮茂涉賄選 地檢聲押獲准
嘉義地檢署查賄團隊偵辦嘉義縣尋求連任的民雄鄉鄉代會主席周榮茂涉嫌賄選案，檢方複訊後今天凌晨將周及其蔣姓幹部向法院聲請羈押獲准。
檢方表示，嘉義縣民雄鄉鄉代候選人周男及其幹部蔣姓、蔡姓、陳姓樁腳陳等人，涉嫌親自或指示陳，透過鄰里關係，以每票5百元交付選民尋求支持之現金買票案，經搜索、傳喚並拘提被告周男到案。
檢察官訊問後，認為周、蔣、蔡及陳等人，共同涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，其中被告周、蔣、蔡有羈押原因及必要性，於今日凌晨向法院聲請羈押禁見，經法院訊問後認為被告周男及蔣確有羈押之必要裁准，蔡交保5萬元，陳及選民15人請回。
另嘉義縣第二選區某縣議員候選人的蘇姓、謝姓樁腳涉嫌於11月間，由蘇提供現金並指示謝透過鄰里關係進行家戶拜訪，以每票1千元交付選民，尋求支持該特定候選人之現金賄選案，經傳喚、訊問後，認為蘇、謝涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，惟無羈押必要性，各交保3萬元、2萬元，到案選民11人請回。
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