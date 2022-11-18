選前強力查賄 花蓮村長候選人起訴、議員候選人20萬交保

距離選舉只剩8天，花蓮檢警全力查賄，檢方今天再依違反選罷法，起訴新城鄉一名林姓村長候選人及其3名椿腳、1名收賄選民；另查獲花蓮縣議員第3選區沈姓候選人及其呂姓助選員涉嫌送海鮮、肉品尋求支持，花蓮地院今諭知沈姓候選人20萬元交保、呂姓助選員10萬元交保。

花蓮地檢署今天表示，檢察官黃蘭雅偵辦新城村林姓村長候選人及劉姓、林姓、黃姓樁腳等3人送禮買票賄選案偵結，今天依涉犯投票交付賄賂等罪嫌起訴。

本件為劉姓被告於今年7月，得知其林姓友人要參選村長，就購買11台價值千餘元的電風扇、200個價值250元的潔膚皂，另由林姓村長候選人，購買400包每包價值約400元的梨山茶，於7月至9月間，親自或透過椿腳送給選民行賄。

全案經偵查後，認林姓村長候選人及劉姓、林姓及黃姓椿腳，共同涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付賄賂等罪嫌，另曹姓被告涉犯刑法第143條投票收受賄賂罪嫌，均依法提起公訴。

此外，檢察官羅美秀指揮花蓮縣調查站、花蓮警分局，偵辦第3選區沈姓縣議員候選人涉賄案件，發現她利用關懷弱勢民眾機會，贈送有相當價值的冷凍海鮮及肉品，同時發送競選文宣及言詞拜票，涉及行賄，於11日上午到沈住處及競選總部搜索，通知呂姓助選員及疑似受賄民眾共12人到案。