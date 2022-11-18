影／車手假冒主任檢察官收款近百萬 新北警南下彰化逮人

詐騙集團車手梁姓男子假冒台北地檢署主任檢察官，以監管財物名義持偽造法院公文，向新北市兩名被害人收款近百萬元，汐止警方獲報日前循線南下彰化逮人。警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警方今年9月分別受理2起假檢警面交詐欺案，第一起遭詐騙被害人唐男（53歲）在今年9月20日接獲自稱台北地檢署「陳姓主任檢察官」電話，佯稱「他有刑事案件，惟經傳喚未到案，以案件須重啟調查為由」，要求至銀行提領36萬元，並依指令至汐止區新台五路二段當面交付現金，唐男交付完現金後拿到台北地檢署假公文，驚覺可能是遭詐騙至派出所報案。

第二起遭詐騙被害人吳姓女子亦是接獲假冒「電信業者及檢察官」詐騙電話，佯稱「有電話費未繳，帳戶已遭警示」等話術詐騙，吳女信以為真提領現金60萬元至詐騙集團指定的汐止區福德二路91巷內交付給詐騙車手，吳女事後察覺受騙向派出所報案，二人共被騙走現金96萬元。

警方成立專案小組調閱案發地點周邊監視器畫面，追查發現2起案件出面取款嫌犯疑似為同一人，每次都是從台北市搭計程車到汐止來找被害人收取款項並交付兩張假公文，得手後隨即再搭乘計程車離開至台北市交付詐騙集團上游收水者，警方鎖定梁姓男子（21歲）涉嫌重大，因他多以徒步或隨機攔搭計程車代步，疑似為製造斷點增加警方查緝難度，仍逃不過警方鍥而不捨追緝，本月10日持士林地地開立拘票在彰化縣逮捕梁男到案。