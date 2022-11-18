徐耀昌卸任前下鄉感恩之旅傳賄選 2女涉行賄交保候傳

苗栗縣長徐耀昌卸任前巡迴各鄉鎮市辦感恩之旅活動，其中通霄場次傳出張姓、鄭姓女子涉嫌利用這個場合以提供餐飲、贈送禮品方式為某縣議員候選人賄選，檢警昨天傳喚涉案人員及相關選民到案說明，檢方認為張、鄭兩人行賄嫌疑重大，但無羈押必要，各以5萬元交保。

苗栗地檢署在選前密集偵辦賄選及幽靈人口案件，昨天也針對三義鄉傳出的鄉民代表賄選案、頭屋鄉的幽靈人口案偵辦，涉案人士分別遭羈押禁見或交保候傳處分。

檢方指出，張姓、鄭姓女子10月27日涉嫌利用「縣長徐耀昌下鄉感恩之旅」機會，以提供餐飲、禮品為某苗栗縣議員候選人賄選，專案小組昨天傳喚兩人及10名相關選民到案，檢察官訊問後，認為張、鄭涉犯投票行賄罪嫌疑重大，各以5萬元交保，其餘人士都請回。

徐耀昌的下鄉感恩之旅數天前在頭份場傳出「鬧場」風波，民進黨縣長候選人徐定禎質疑活動有變相幫特定縣長候選人造勢之嫌，呼籲檢調追查。檢調昨天發動偵查，但也表明是依法查察，與徐定禎總部記者會訴求無關。

三義鄉第二選區江姓鄉民代表候選人涉嫌以每票500元為自己賄選，專案小組昨天傳喚江與相關選民13人到案。檢察官複訊後，認為江姓候選人涉犯票行賄罪嫌疑重大且有勾串證人之虞，向法院聲押獲准，其餘選民都請回。