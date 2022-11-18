聽新聞
test
0:00 / 0:00
徐耀昌卸任前下鄉感恩之旅傳賄選 2女涉行賄交保候傳
苗栗縣長徐耀昌卸任前巡迴各鄉鎮市辦感恩之旅活動，其中通霄場次傳出張姓、鄭姓女子涉嫌利用這個場合以提供餐飲、贈送禮品方式為某縣議員候選人賄選，檢警昨天傳喚涉案人員及相關選民到案說明，檢方認為張、鄭兩人行賄嫌疑重大，但無羈押必要，各以5萬元交保。
苗栗地檢署在選前密集偵辦賄選及幽靈人口案件，昨天也針對三義鄉傳出的鄉民代表賄選案、頭屋鄉的幽靈人口案偵辦，涉案人士分別遭羈押禁見或交保候傳處分。
檢方指出，張姓、鄭姓女子10月27日涉嫌利用「縣長徐耀昌下鄉感恩之旅」機會，以提供餐飲、禮品為某苗栗縣議員候選人賄選，專案小組昨天傳喚兩人及10名相關選民到案，檢察官訊問後，認為張、鄭涉犯投票行賄罪嫌疑重大，各以5萬元交保，其餘人士都請回。
徐耀昌的下鄉感恩之旅數天前在頭份場傳出「鬧場」風波，民進黨縣長候選人徐定禎質疑活動有變相幫特定縣長候選人造勢之嫌，呼籲檢調追查。檢調昨天發動偵查，但也表明是依法查察，與徐定禎總部記者會訴求無關。
三義鄉第二選區江姓鄉民代表候選人涉嫌以每票500元為自己賄選，專案小組昨天傳喚江與相關選民13人到案。檢察官複訊後，認為江姓候選人涉犯票行賄罪嫌疑重大且有勾串證人之虞，向法院聲押獲准，其餘選民都請回。
檢警昨天也傳喚頭屋張姓鄉民代表候選人及劉姓、陳姓、張姓、羅姓共犯，還有選民7人到案說明，檢察官訊問後，認為相關人士涉犯幽靈人口案件，以虛偽遷戶籍取得投票權嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見；劉姓等4名共犯分別諭知以3萬、10萬元不等金額交保，其餘選民分別以1萬元不等金額交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言