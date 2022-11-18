澎湖地檢署查獲馬公1議員候選人 涉以每票千元賄選

澎湖地檢署查賄，赴四處搜索，查扣現金12萬3000元，帶回9人偵訊。圖／澎湖地檢署提供 澎湖五合一選舉激烈，亦賄聲賄影，澎湖地檢署加快查賄腳步，由檢察官吳巡龍指揮警調人員到馬公第一選區一名候選人競選服務處等地搜索，查扣現金12萬3000元，帶回9人偵訊。其中縣議員服務處莊姓主任以20萬具保。

澎檢表示，日前獲報澎縣第一選區（馬公市）某縣議員候選人競選服務處人員涉嫌賄選，昨天上午已持搜索票前往該縣議員候選人競選服務處及涉案人員住所共4處搜索，查扣疑似賄選所用的現金12萬3000元，當中1萬2000元是選民自願繳回，同步約談9人。

檢察官訊問後，認定涉案候選人服務處莊姓主任及歐姓樁腳，分別涉嫌以每票1000元計算每戶投票權人數後進行買票，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，惟尚無羈押必要，已諭知莊姓主任具保20萬元、歐姓樁腳具保6萬元，其餘涉案選民則均請回。