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已受理7起！基隆市長選戰藍綠告聲連連 檢調偵辦不排除傳候選人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市長選戰藍綠競爭激烈，民進黨蔡適應、國民黨陣營不斷攻防，也互相提告，檢調已受理7起有關市長候選人陣營的案件，有賄選、誣告、選罷法等，檢調積極偵辦中，且視證據需要，也不排除傳候選人本身釐清。

近日有某陣營發出文宣，質疑偵辦案件進展，基隆地檢署今天上午聲明，這次選舉，基隆市長候選人相互告發違反公職人員選舉罷免法等案件，已有多起，地檢署檢察官已傳喚當事人、證人、檢閱手機內容及調查相關事證，均已積極偵辦中。

基隆地檢署表示，偵辦秉持公正客觀立場，依法調查，務求毋枉毋縱，維護乾淨之選風。

蔡適應陣營曾兩度提告謝國樑陣營防疫包假公益、真賄選；謝國樑陣營則多次提告蔡適應陣營多人誣告。雙方激烈攻防，訴求司法戰，告聲連連。

基隆市長選戰藍綠告聲連連，檢調偵辦不排除傳候選人。記者游明煌／攝影
基隆市長選戰藍綠告聲連連，檢調偵辦不排除傳候選人。記者游明煌／攝影

蔡適應 謝國樑 基隆市選舉 2022大選

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