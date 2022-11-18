板橋議員服務處主任涉買票被聲押 新北檢：目前無議員被傳喚

民進黨議員候選人黃俊哲服務處主任唐龍輝，涉嫌與欣湛然建設林姓董事挪用公司資金購買禮盒，分送給新北市埔墘地區鄰里長，要求投票給黃俊哲，涉犯選罷法與背信罪。

新北地檢署昨天指揮法務部調查局新北市調查處等單位兵分六路搜索，帶回唐龍輝、林姓董事與鄰里長等8人，訊後認為唐、林兩人涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。檢方強調，目前沒有傳喚任何議員，未來會視情況作相應偵辦。

據悉，欣湛然建設是黃俊哲家族企業。檢方調查，唐龍輝與林姓董事挪用公司資金49萬餘元，購買一盒價值約999元的林聰明砂鍋魚頭禮盒，分送給有投票權的鄰里長，要求投給黃俊哲；新北地檢署昨天帶回含收受禮盒的鄰里長等8名被告、51名證人，複訊後以唐龍輝、林姓董事兩人選罷法、背信等罪嫌重大，聲請羈押禁見，其餘被告則以5至10萬元不等交保。