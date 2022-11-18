聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋議員服務處主任涉買票被聲押 新北檢：目前無議員被傳喚
民進黨議員候選人黃俊哲服務處主任唐龍輝，涉嫌與欣湛然建設林姓董事挪用公司資金購買禮盒，分送給新北市埔墘地區鄰里長，要求投票給黃俊哲，涉犯選罷法與背信罪。
新北地檢署昨天指揮法務部調查局新北市調查處等單位兵分六路搜索，帶回唐龍輝、林姓董事與鄰里長等8人，訊後認為唐、林兩人涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。檢方強調，目前沒有傳喚任何議員，未來會視情況作相應偵辦。
據悉，欣湛然建設是黃俊哲家族企業。檢方調查，唐龍輝與林姓董事挪用公司資金49萬餘元，購買一盒價值約999元的林聰明砂鍋魚頭禮盒，分送給有投票權的鄰里長，要求投給黃俊哲；新北地檢署昨天帶回含收受禮盒的鄰里長等8名被告、51名證人，複訊後以唐龍輝、林姓董事兩人選罷法、背信等罪嫌重大，聲請羈押禁見，其餘被告則以5至10萬元不等交保。
黃俊哲是現任議員，先前就曾因捲入服務處涉賄，被法院裁定當選無效。2010年與黃俊哲同選區同黨籍的候選人林水山是選區中落選最高票，選後他以選罷法向法院提出當選無效訴訟。法院認為，黃的競選團隊和樁腳有計畫、組織地跨里大規模賄選，黃俊哲應對買票知情，判處當選無效確定；當時唐龍輝已是黃俊哲服務處主任，因直接參與行賄，處3年5月徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言