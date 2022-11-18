南投縣議員第一選區參選爆炸 2候選人涉賄遭檢方聲押

南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉）26人參選爭搶10席議員，競爭空前激烈，檢警昨天查獲張姓樁腳賄選，往上追查，發現縣議員候選人王燕珠透過樁腳以每票500元買票，查扣3萬7000元及名冊等物證，王燕珠堅決否認買票，檢方漏夜聲押，法官認為有串證可能，裁定王燕珠羈押並禁止通訊、接見。

南投地檢署檢察官鄭宇軒指揮警調偵辦賄選，發現第一選區縣議員候選人張姓樁腳，從10月下旬起，在名間鄉向選民以每票500元，向選民賄選。檢警傳喚張姓樁腳、選民多人到案，查扣賄款8500元，張姓樁腳有勾串證人及滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，檢警並向上追查，發現資金來源來自議員候選人王燕珠。

檢警聲請拘票，將王燕珠拘提到案，並搜索查扣3萬7000元現金及選舉名冊，但王燕珠堅決否認買票，檢方訊後認為她賄選事證明確，又有有勾串共犯、證人之虞，向法院聲押獲准，並禁止通信、接見。

第一選區競爭激烈，賄選傳聞不斷，南投地檢署已查獲曾振炎、王燕珠2候選人，並聲請羈押。曾振炎25萬元交保，王燕珠則成為第一個遭法官裁定羈押的縣議員候選人。