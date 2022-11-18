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10年3度酒駕累犯不繳罰鍰 花蓮分署查封財產追回21萬元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

陳姓男子被查獲3度酒駕遭重罰21萬元，經花蓮分署強力執行，陳男擔心定存被解約，乖乖繳罰款。圖／花蓮分署提供
陳姓男子被查獲3度酒駕遭重罰21萬元，經花蓮分署強力執行，陳男擔心定存被解約，乖乖繳罰款。圖／花蓮分署提供
新北市一名陳姓男子，10年內3度酒駕被查獲，遭重罰21萬元，因逾期未繳，法務部執行署花蓮分署施鐵腕，查封其位於花蓮豐濱的不動產及扣押存款帳戶，陳男即籌款繳清。另花蓮玉里鎮一名胡姓男子無照又拒絕酒測被裁罰18萬元，也在花蓮分署強力執行後，由家屬繳清罰鍰。

花蓮分署表示，新北市樹林區陳姓男子，今年3月在樹林區被查獲騎機車酒駕，是10年內第3次，新北市政府交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例規定，重罰陳男21萬元，且3年內不得考領駕照，並應參加道安講習，公布姓名、照片及違法事實。

陳男逾期未繳罰鍰，10月被移送到花蓮分署強制執行，花蓮分署立即扣押其存款帳戶，並查封位於豐濱地區的不動產。

陳男收到公文發現財產被查封，立即到花蓮分署了解，並說，今年3月被查到酒駕時，他沒有實際騎機車，而是在路邊以人力移動，他不服酒駕裁罰，曾向裁罰機關申訴但未果，因此才沒繳錢。

花蓮分署執行人員說明，陳男若要申訴必須透過行政救濟處理，除有法定事由，行政執行機關仍然必須依法須執行，陳男因為擔心銀行定存遭解約，即籌款繳清。

另一位同樣40多歲的胡姓男子，去年9月間在玉里鎮被攔查，不但無照駕駛，還拒絕酒測，花蓮監理站依道交條例裁罰18萬元，胡男逾期未繳，今年5月間被移送執行。

因胡男名下僅有位於玉里鎮繼續的公同共有不動產，花蓮分署查封後，胡男家人電詢，表示胡男與家人關係不好，且常出入監獄；經胡男家人商量後，這個月家人已主動聯繫花蓮分署，匯款繳清罰鍰。

花蓮分署表示，為貫徹「酒駕零容忍」政策，將持續強力執行，遏止酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

行政執行署花蓮分署針對酒駕罰鍰逾期未繳施鐵腕，強調會持續強力執行，遏止酒駕歪風。圖／本報資料照片
行政執行署花蓮分署針對酒駕罰鍰逾期未繳施鐵腕，強調會持續強力執行，遏止酒駕歪風。圖／本報資料照片

花蓮 酒駕 法務部

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