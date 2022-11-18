聽新聞
test
0:00 / 0:00
僅因不滿未讓博愛座 老翁竟抓男童頭撞捷運車廂牆
一位梅姓老翁日前自捷運龍山寺站搭車時，遇上一名坐在博愛座上的12歲男童，堅持要與母親同坐而拒絕讓座。不料待梅翁下車時行經博愛座，竟突然出手抓男童頭撞車廂牆壁，當場嚇壞男童，其母則氣憤提告。台北地檢署認為，梅翁涉嫌當眾以強暴方式使人受辱，將他依公然侮辱罪嫌起訴。
檢方調查，當天梅翁是在龍山寺站上捷運，欲前往西門站轉車前往中正紀念堂途中遇上男童母子。當時因車廂空位很多，男童想要和母親同坐，男童母親於是向梅翁致歉，請他另行就座，當下梅翁也沒有任何表示。
不料梅翁抵達捷運中正紀念堂站欲下車，經過就在車門旁的博愛座時，突然抓住男童頭髮往車廂牆壁撞去，之後若無其事的步出車廂下車走人，留下被嚇得不知所措的母子兩人。
後來男童母親決定下車報警，檢警自接運站監視畫面以及梅翁使用的悠遊敬老卡，很快就鎖定他的身分，梅翁卻否認自己是車廂監視畫面中動手的乘客，但說詞未獲檢方採信。檢察官認為，梅翁如同偷襲般的施暴，等同公然打人巴掌般使人感到羞辱，因此依公然侮辱罪嫌將他起訴。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言