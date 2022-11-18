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僅因不滿未讓博愛座 老翁竟抓男童頭撞捷運車廂牆

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一位梅姓老翁日前自捷運龍山寺站搭車時，遇上一名坐在博愛座上的12歲男童，堅持要與母親同坐而拒絕讓座。不料待梅翁下車時行經博愛座，竟突然出手抓男童頭撞車廂牆壁，當場嚇壞男童，其母則氣憤提告。台北地檢署認為，梅翁涉嫌當眾以強暴方式使人受辱，將他依公然侮辱罪嫌起訴。

檢方調查，當天梅翁是在龍山寺站上捷運，欲前往西門站轉車前往中正紀念堂途中遇上男童母子。當時因車廂空位很多，男童想要和母親同坐，男童母親於是向梅翁致歉，請他另行就座，當下梅翁也沒有任何表示。

不料梅翁抵達捷運中正紀念堂站欲下車，經過就在車門旁的博愛座時，突然抓住男童頭髮往車廂牆壁撞去，之後若無其事的步出車廂下車走人，留下被嚇得不知所措的母子兩人。

後來男童母親決定下車報警，檢警自接運站監視畫面以及梅翁使用的悠遊敬老卡，很快就鎖定他的身分，梅翁卻否認自己是車廂監視畫面中動手的乘客，但說詞未獲檢方採信。檢察官認為，梅翁如同偷襲般的施暴，等同公然打人巴掌般使人感到羞辱，因此依公然侮辱罪嫌將他起訴。

梅姓老翁僅因男童不讓捷運博愛座，竟抓男童頭撞牆被依公然侮辱罪起訴。圖／聯合報系資料照片
梅姓老翁僅因男童不讓捷運博愛座，竟抓男童頭撞牆被依公然侮辱罪起訴。圖／聯合報系資料照片

博愛座 公然侮辱

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