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彰檢聲押2議員樁腳涉買票 檢警一併查獲縣市長網路賭盤

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

選舉進入最後倒數激戰，彰化地檢署指揮警調查獲彰化縣林姓議員候選人樁腳吳男、陳男二人涉嫌向選民賄選，並查扣賭資4千元，已依違反選罷法將2人聲押；另檢警也查獲網路簽賭站，發現民眾簽賭各縣市長候選人輸贏押注升溫，擴大偵辦中。

彰化地檢署接獲北彰化買票行賄情資，檢察官姚玎霖昨天指揮彰化警分局、彰化縣調站、刑事警察局偵六隊等查獲林姓議員候選人的樁腳吳男和陳男涉嫌以500 元到1千元不等向4、5位選民行賄，檢警查扣到賄選金額4千元，今天凌晨依違反選罷法，向法院聲請羈押禁見。

隨著選情進入倒數，地下賭盤也簽賭熱烈，彰化地檢署檢察官童志曜也指揮員林警分局查緝網路簽賭站，發現選民紛紛押注彰化、台中等各縣市長選舉輸贏，以每注1萬至3萬元不等方式下注，檢警發現某網路簽賭站下注金額已達43萬餘元，檢警並查獲提領賭資車手等2人。

檢警已簽賭的金融帳戶持有人、申設人等到案說明，發現不詳被告以架設賭博網站之方式，讓不特定人簽賭此次選情賭盤，目前正擴大追查中。

彰化地檢署指揮警調查獲彰化縣林姓議員候選人樁腳吳男、陳男二人涉嫌向選民賄選，並查扣賭資4千元，已依違反選罷法將2人聲押。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署指揮警調查獲彰化縣林姓議員候選人樁腳吳男、陳男二人涉嫌向選民賄選，並查扣賭資4千元，已依違反選罷法將2人聲押。記者林宛諭／攝影

簽賭 彰化縣選舉 2022大選 賄選

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