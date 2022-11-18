桃檢查獲PTT選舉賭盤 網友2萬元交保

台灣桃園地方檢察署今天表示，查獲觀音區某里長候選人疑涉以協會聚餐名義送禮行賄，訊後以新台幣5萬元交保；此外，黃姓網友在網路論壇PTT開立選舉賭盤，檢方訊後以2萬元交保。

桃檢發布新聞稿表示，觀音某里長候選人為求順利當選，今年10月以協會名義，邀多數有投票權里民聚餐飲宴後發放禮品，涉犯投票行賄罪嫌。

桃檢說，檢察官昨天指揮搜索、查扣相關證物，同步通知相關人等共4人到案；檢察官訊問後，認為候選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知5萬元交保。

此外，桃檢說，黃姓男子涉嫌10月間於批踢踢實業坊（PTT）開立選舉賭盤案，檢察官指揮屏東縣政府警察局刑事警察大隊偵辦，訊問後檢視黃姓男子手機內電磁紀錄等證據，認涉嫌違反公職人員選罷法及中華民國刑法賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知以2萬元交保。