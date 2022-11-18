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挪公司資金買禮盒賄選 議員黃俊哲服務處主任涉賄選、背信被聲押
民進黨議員候選人黃俊哲服務處主任唐龍輝，涉嫌與某公司林姓負責人挪用公司資金49萬餘買高級禮盒替黃賄選，新北地檢署昨天指揮法務部調查局新北市調處、新北市警局等單位，兵分六路搜索議員服務處等地，帶回8名被告、51名證人，複訊後認為唐龍輝、林姓負責人涉犯選罷法、背信等罪嫌重大，聲請羈押禁見，其餘被告則以5至10萬元不等交保。
檢方調查，唐龍輝與林姓負責人挪用林的公司資金，購買一盒價值約999元的林聰明沙鍋魚頭禮盒500盒，並將禮盒送給新北市埔墘地區的鄰里長，要求投票投給黃俊哲。
新北地檢署黑金組檢察官李宗翰昨天指揮新北市調處等單位，前往黃俊哲辦公處所等處搜索，並帶回唐龍輝、林姓負責人等8名被告、51名證人。
檢方複訊後，認為唐、林兩人涉犯選罷法、背信等罪嫌重大，向新北地方法院聲請羈押禁見，其餘被告分別以5至10萬元不等交保。
黃俊哲先前就曾因捲入服務處涉賄，被法院裁定當選無效。2010年與黃俊哲同選區同黨籍的候選人林水山是選區中落選最高票，選後他選後他以選罷法向法院提出當選無效訴訟。
因替黃俊哲買票的里長、樁腳坦承犯罪，合議庭認定黃俊哲知情且同意或授權買票，依法判定當選無效。當時唐龍輝已是黃俊哲服務處主任，因直接參與行賄，被處3年5月徒刑。
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