高雄候選人開20桌涉賄遭起訴 當事人喊冤是「黃俊英」翻版

鄭東元感慨說，他在2018年在自家餐廳前掛「民進黨不倒，經濟不會好」布條後，4年來一直遭受黨內外打壓。記者徐白櫻／攝影

投票倒數，高雄市第二選區市議員候選人鄭東元，以「問政說明會」名義在茄萣區席開20桌以每桌4500元代價宴請選民，涉違反選罷法遭傳喚；此案近日檢調偵結，將鄭、競選總幹事及兄弟會成員3人起訴。對此鄭東元回應，選前起訴猶如「黃俊英事件」翻版，未來一定會證明自身清白。

因涉嫌違反選罷法，鄭東元回應，檢察官選前起訴，可說是「黃俊英事件」翻版，當年參選高雄市長的黃俊英選前被控賄選，選後證明無罪卻抑鬱而終，這次他的案件也一樣，明顯是國家機器介入選舉，這是政治追殺，民進黨一貫的技倆；更強調，事發至今為止未請律師，一定會證明自身清白。

起訴書指出，市議員候選人鄭東元、萬姓競選總幹事及白姓兄弟會成員，為使這次鄭能順利當選，利用兄弟會舉行聚會，於8月26日下午5時 30分至20時許，在茄萣區某海鮮燒烤餐廳以「問政說明會」名義，席開19桌，以每桌4500元代價，宴請190人，其中至少17名選區選民。

桌菜的彩色包括冷盤、清蒸龍虎斑、蔥油雞、米糕、白蝦、水果盤、炸花枝酥、雞湯及飲料，每人餐費約450元，涉嫌以不正利益宴請選民；餐會期間鄭東元指揮服務團隊成員引導入座、放置姓名桌牌、掛設選舉競選布條及發放競選文宣，席間還帶領選民高呼「當選、當選」等口號，助選團隊更逐桌拜票。