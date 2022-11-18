嘉檢檢察長站路口反賄選 籲候選人勿心存僥倖

九合一選舉進入倒數，嘉義地檢署檢察長張曉雯（前左3）18日站路口宣導反賄選，籲請候選人不要心存僥倖。 中央社

九合一選舉進入倒數，嘉義地檢署檢察長張曉雯今天特別仿候選人背彩帶站路口方式反賄選，吸引民眾注意。她說，查賄以來，嘉檢已起訴13起選罷案，籲請候選人不要心存僥倖。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星告訴中央社記者，嘉檢從歷年偵辦選罷法案件的經驗中，發現許多民眾因為不知道或誤解法律，導致觸犯選罷法案件，在九合一選舉倒數階段，除了積極查賄外，仍持續進行反賄選宣導。

張曉雯早上特別模仿候選人背彩帶的方式，帶領江金星、嘉檢書記官長吳國安等人手持反賄選海報標語，站在嘉義市圓福街與林森東路口，向路過民眾打招呼，並以廣播放送解說賄選花樣、賄選嚴重性與檢舉賄選方式，吸引民眾注意。

張曉雯接受媒體聯訪表示，選舉進入最後衝刺，各候選人都以站路口方式來宣傳，嘉義地檢署今天也以站路口方式，吸引民眾目光，呼籲民眾一起反賄選。

張曉雯指出，嘉檢自查賄以來，目前已起訴13起選罷案件，交保35人、羈押8人，因此，呼籲各候選人不要想利用賄選方式當選、選民不要因受賄而觸法，檢方絕對查辦到底，候選人更不要心存僥倖。