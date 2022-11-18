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台版柬埔寨案 2嫌囚禁求職者遭聲押禁見

中央社／ 台北18日電

男子求職後遭囚禁，警方循線逮捕求職詐騙犯嫌4人，詢後依法送辦。 聯合報記者翁至成／攝影
男子求職後遭囚禁，警方循線逮捕求職詐騙犯嫌4人，詢後依法送辦。 聯合報記者翁至成／攝影
陸姓男子聽信友人介紹有很賺錢工作，面試後遭囚禁在土城及新店，宛如台版柬埔寨案，他趁隙向外求救脫困。警方查獲陳姓、張姓嫌犯，移送台北地檢署。檢方今晨將2嫌聲押禁見。

檢警調查，陸男多年前因工安意外，手部殘疾，他日前聽信朋友介紹有個「很賺錢的工作」，16日晚間10時許前往面試後，先遭囚禁在新北市土城區，又被轉移到新店區某商務旅館。陸男在轉移過程趁空檔向外求助，新店警方獲報後立刻出動警力找人。

檢警查出，陸男昨天凌晨抵達商旅時，再趁隙聯繫親友求救，親友隨即向警局報案。警方掌握陸男被囚禁的商旅後，立即率領線上警力等10人到場臨檢。

警方在查證房客身分過程中，陸男當場指認遭另2名房客控制行動，警方依涉嫌妨害自由現行犯逮捕20歲陳姓男子與21歲張姓男子。

另外，警方在現場起獲陸男持有海洛因2包、注射針筒1支；張男持有折疊刀1把、K他命1包，第二、三級混合毒品咖啡包及陳嫌、張嫌2部手機等，全數查扣帶回偵辦。

警方詢後，依毒品危害防制條例與妨害自由罪嫌，將陳男與張男移送台北地檢署偵辦；陸男另因持有毒品，遭依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

檢察官漏夜複訊後，認定陳男、張男涉犯妨害自由等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，今天凌晨向台北地方法院聲請羈押禁見。

新店警方隨後破獲這個集團在土城據點，帶回許姓男子及蘇姓女子，並查扣證物，但有2人在逃。警方詢後將許男、蘇女移送北檢，但檢方初步排除2人涉案。

求職 詐騙集團

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