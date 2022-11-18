席開13桌每桌8000元！高雄議員候選人涉賄30萬交保

選舉倒數，高雄第五選區陳姓市議員候選人日前在某辦理以每桌8000元代價，宴請13桌約130名選民，涉險違反公職人員選舉罷免法，昨遭檢調搜索並傳喚20多人；訊後將陳姓市議員候選人以30萬元交保；另龔姓競選總幹事、蔡姓樁腳各10萬交保候傳。

高雄第5選區（大社區、仁武區、鳥松區、大樹區）陳姓市議員候選人，近日遭爆以每桌8000元代價，宴請13桌約130名選民，並在席間進行選舉活動，有違反公職人員選舉罷免法第99條第 1 項的罪嫌。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官鄭子薇、鍾葦怡、嚴維德、蔡婷潔、賴帝安、施佳宏於11 月 17 日指揮法務部調查局高雄市調查處及仁武警分局，搜索候選人競選總部等處所。

檢方共傳喚，陳姓市議員候選人、龔姓競選總幹事、蔡姓樁腳及21名選民，檢方複訊後，分別以陳30萬交保；龔、蔡兩人各10萬交保。

陳姓候選人競選總部指出，當日募款餐會的目標是20桌，最後僅認捐15、6桌，最後只開13桌，相關募款餐會的明細，來認桌吃飯的資料，全都交給檢方，整個帳目都沒問題，總部懷疑是遭人惡意檢舉，進而打壓選情，不排除是政治性的操作。

總部表示，候選人今早依舊按行程拜票，把選戰打完，希望能得到選民支持，才能對抗這樣的政治打壓，「整件事我們覺得很冤枉，希望司法能夠秉公處理，還給我們一個清白」。