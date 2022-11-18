台東地檢署一日辦2賄選案 鄉長候選人10萬元交保

選舉倒數8天，台東地檢署積極查察賄選，昨天單日偵辦2起賄選案，其中一件為鄉長候選人涉嫌以發放物資買票，檢察官傳喚候選人、樁腳及選民共23人到案。訊後候選人及4名樁腳違反選舉罷法， 犯罪嫌疑重大， 惟無羈押必要， 分別諭令10萬元及3萬元交保，餘選民請回。

地檢署表示，日前接獲情資南迴地區有鄉長候選人疑涉嫌買票，檢察官羅佾德即指揮調查站 、刑警大隊及移民署台東專勤隊偵辦，昨天持法院搜索票搜索鄉長候選人、樁腳住所及其他相關處所，並傳喚候選人、4名樁腳及選民共23人到案。

經檢察官訊問後，認為該鄉長候選人及樁腳涉嫌以每包價值550元包裝米交付賄賂給選民，約其投票支持候選人，違反公職人員選舉罷免法， 犯罪嫌疑重大， 惟無羈押必要， 候選人10萬元交保， 4名樁腳3萬元交保 ，其餘選民請回。