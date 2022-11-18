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台東地檢署一日辦2賄選案 鄉長候選人10萬元交保

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

選舉倒數8天，台東地檢署積極查察賄選，昨天單日偵辦2起賄選案，其中一件為鄉長候選人涉嫌以發放物資買票，檢察官傳喚候選人、樁腳及選民共23人到案。訊後候選人及4名樁腳違反選舉罷法， 犯罪嫌疑重大， 惟無羈押必要， 分別諭令10萬元及3萬元交保，餘選民請回。

地檢署表示，日前接獲情資南迴地區有鄉長候選人疑涉嫌買票，檢察官羅佾德即指揮調查站 、刑警大隊及移民署台東專勤隊偵辦，昨天持法院搜索票搜索鄉長候選人、樁腳住所及其他相關處所，並傳喚候選人、4名樁腳及選民共23人到案。

經檢察官訊問後，認為該鄉長候選人及樁腳涉嫌以每包價值550元包裝米交付賄賂給選民，約其投票支持候選人，違反公職人員選舉罷免法， 犯罪嫌疑重大， 惟無羈押必要， 候選人10萬元交保， 4名樁腳3萬元交保 ，其餘選民請回。

另檢調人員昨天也持搜索票搜索台東市某里長及市民代表候選人共同樁腳住所及其他相關處所，傳喚樁腳及選民共6人到案。經檢察官訊問後，認為該樁腳涉嫌以每票1000至2000元不等現金交付賄賂選民，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞， 向法院聲請羈押禁見，其餘選民請回。

選舉倒數8天，台東地檢署積極查察賄選，昨天單日偵辦2起賄選案，其中一件為鄉長候選人涉嫌以發放物資買票，檢察官傳喚候選人、樁腳及選民共23人到案。訊後候選人及4名樁腳違反選舉罷法， 犯罪嫌疑重大， 惟無羈押必要， 分別諭令10萬元及3萬元交保，餘選民請回。本報資料照片
選舉倒數8天，台東地檢署積極查察賄選，昨天單日偵辦2起賄選案，其中一件為鄉長候選人涉嫌以發放物資買票，檢察官傳喚候選人、樁腳及選民共23人到案。訊後候選人及4名樁腳違反選舉罷法， 犯罪嫌疑重大， 惟無羈押必要， 分別諭令10萬元及3萬元交保，餘選民請回。本報資料照片

台東縣選舉 2022大選 樁腳 賄選

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