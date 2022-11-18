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嘉縣某鄉代會主席涉現金賄選 檢方聲押

中央社／ 嘉義市18日電

嘉義縣某鄉代會主席為尋求連任，日前透過樁腳蔣姓女子、蔡姓男子涉嫌現金賄選，嘉檢昨天傳喚這名鄉代會主席等人，檢方今天凌晨複訊後，依有串證之虞，向嘉義地院聲押3人。

檢警表示，日前接獲檢舉，指稱嘉義縣某鄉民代表候選人的樁腳陳姓女子涉嫌以1票新台幣500元向選民買票。

嘉義地檢署昨天指揮嘉義縣警察局民雄分局等單位，前往陳女住處執行搜索並傳喚，同時傳喚多名選民到案，部分選民坦承有收到賄款，陳女坦承是受某鄉代會主席指使賄選。

檢警指出，這名鄉代會主席為尋求連任，日前涉嫌指使陳女協助現金賄選，檢警昨天下午陸續傳喚這名鄉代會主席及樁腳蔣姓女子、蔡姓男子到案說明。

檢方於凌晨複訊後，認為這名鄉代會主席等3人涉及選罷法嫌疑重大，且有串證之虞，有羈押必要性，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。樁腳陳女及其他選民均請回。

嘉義 樁腳 賄選

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