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竹縣湖口鄉村長候選人涉千元現金賄選 15小時內火速羈押

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉村長葉姓候選人被蒐證涉嫌以1000元現金買票案，新竹地檢署昨日立案後，隨即傳喚葉姓候選人等相關涉案者6人到案，檢察官訊問葉姓候選人後，認其涉犯對有投票權人行賄罪嫌重大，於昨晚向新竹地方法院聲請羈押獲准，全案於15小時內完成第一波偵查程序，檢方強調是展現嚴查賄選的積極決心。

此案由新竹地檢署檢察官周文如指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府警察局新湖分局共同偵辦，初步釐清為葉姓候選人為湖口鄉某村村長候選人，其於登記成為候選人前、後，向所屬選舉區內的投票權人，以每票1000元的對價現金買票。

新竹查賄團隊獲悉後，經蒐集相當證據，立刻發動偵查，於昨日傳喚、通知葉姓候選人等6人到案，並查扣賄款6000元，訊問後向法院聲請羈押葉姓候選人，於昨晚 23 時許獲法院裁准羈押禁見。

新竹地檢署指出，距離投票日僅剩8日，地檢署針對目前受理的賄選案件，於蒐證齊備後，必將強力打擊賄選等不法行為以懲僥倖。

民眾見聞賄選情事可撥打法務部檢舉專線0800- 024099按4 外，亦可透過新竹地檢署專線電話03-6677944、傳真 03-6677945、電子信箱 scc_election@mail.moj.gov.tw 等管道提供具體賄選情資。

新竹地檢署。記者張裕珍／攝影
新竹地檢署。記者張裕珍／攝影

賄選 新竹縣選舉 2022大選

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