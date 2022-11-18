一條爛路曝光地政員收賄 雲林縣技士有拿又有摸遭撤職

雲林縣地政處技士陳俊秀被控收受廠商卅餘萬賄賂與不正利益、喝花酒，雲林地方法院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂及不正利益罪判他9年6月徒刑，褫奪公權5年；縣政府將陳移送懲戒法院，懲戒法院判撤職，停止任用2年。

「一條爛路查出涉貪公務員！」雲林地檢署前年偵辦時表示，有人檢舉農地重劃區的農路驗收完不久又壞掉，農民抱怨疑有弊端，調查員追查，發現工程案不單純。檢調發現，陳俊秀（53歲）和技佐張同輝（判2年徒刑，褫奪公權3年，緩刑5年定讞），1年多來接受廠商款宴達廿次，餐後續攤到斗南、斗六KTV飲酒作樂5、6次，還多次自己找朋友喝酒吃飯叫廠商出來埋單，把廠商當提款機。

刑事部分，一審判陳等5名被告有罪，陳的案件上訴台南高分院中。

雲林縣政府指出，陳俊秀在擔任地政處技士期間，辦理「謝厝寮農地重劃區農水路工程暨相關改善工程」採購案，收受廠商陳鋒璋30萬元賄賂，並多次接受招待宴飲、到有女陪侍的聲色場所消費，賄賂與不正利益加總共30萬9089元。

此外，陳在辦理2020年度東勢鄉、四湖鄉排水改善工程採購案時，也接受王姓廠商招待、喝花酒，收受9266元不正利益。縣政府認為陳的違失行為損害政府信譽，為維護公務員紀律，將他移送懲戒法院審理。

陳俊秀辯稱雖接受兩名廠商招待，但都是因為接近中午休息時間，廠商臨時邀約「隨便吃個餐點」，和職務間無對價關係，且刑案還在二審審理中，他主張自己無罪，懲戒法院應等最高法院判決確定再懲戒。

公務員懲戒法規定「同一行為，在刑事偵查或審判中者，不停止審理程序。但懲戒處分牽涉犯罪是否成立者，懲戒法庭認有必要時，得裁定於第一審刑事判決前，停止審理程序」也就是說懲戒法庭僅得於「第一審刑事判決前」裁定停審。

懲戒法院發現，陳鋒璋因先前曾有承攬公共工程遭公務員刁難的不好經驗，為求工程順利而籠絡陳俊秀，從2019年2月起「培養感情」；王姓廠商也擔心不與公務員打好關係，恐遭為難，因此招待陳。