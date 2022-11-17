男虐貓致死興訟 民事判賠浪貓協會21萬元

趙姓男子試養名為「花生」及「巧克力」等2隻貓，以不明方式攻擊「花生」致死，遭台北市支持流浪貓絕育計畫協會提告求償，士林地院近日判決，趙男賠償協會1萬元、支付20萬元律師費，仍可上訴。

判決指出，趙男2019年5月向浪貓協會領養2貓，協議試養半年無虞後，正式轉讓2貓給趙男，未料趙男在同年10月，突以不明方式攻擊「花生」，送醫治療後院方診斷「花生」腹部多次受鈍傷，致多發器官與組織出血、壞死，下腔靜脈破裂等，最後傷重死亡。

協會提告趙男，求償貓隻價值損失2萬5467元、精神慰撫金50萬元、律師費用20萬元；趙男則認為，協會在2019年5月以轉讓貓隻所有權，自然不得請求貓隻價值損失，並自認未造成協會人格權或身分法益受重大侵害，協會不得請求精神慰撫金。

士林地院民事庭認為，趙男故意不法侵害他人權利，應負損害賠償責任，因寵物死亡後無法復原，審酌貓隻「花生」是流浪貓、品種不明、年齡1歲等狀況，趙男應賠償協會1萬元，但協會為法人，無精神痛苦可言，故駁回協會精神慰撫金部分求償。