快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男虐貓致死興訟 民事判賠浪貓協會21萬元

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

趙姓男子試養名為「花生」及「巧克力」等2隻貓，以不明方式攻擊「花生」致死，遭台北市支持流浪貓絕育計畫協會提告求償，士林地院近日判決，趙男賠償協會1萬元、支付20萬元律師費，仍可上訴。

判決指出，趙男2019年5月向浪貓協會領養2貓，協議試養半年無虞後，正式轉讓2貓給趙男，未料趙男在同年10月，突以不明方式攻擊「花生」，送醫治療後院方診斷「花生」腹部多次受鈍傷，致多發器官與組織出血、壞死，下腔靜脈破裂等，最後傷重死亡。

協會提告趙男，求償貓隻價值損失2萬5467元、精神慰撫金50萬元、律師費用20萬元；趙男則認為，協會在2019年5月以轉讓貓隻所有權，自然不得請求貓隻價值損失，並自認未造成協會人格權或身分法益受重大侵害，協會不得請求精神慰撫金。

士林地院民事庭認為，趙男故意不法侵害他人權利，應負損害賠償責任，因寵物死亡後無法復原，審酌貓隻「花生」是流浪貓、品種不明、年齡1歲等狀況，趙男應賠償協會1萬元，但協會為法人，無精神痛苦可言，故駁回協會精神慰撫金部分求償。

另，因雙方認養協議書訂定，雙方若訴訟，過失方應負擔對方律師費，遂趙男應依約賠償協會20萬元律師費。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

律師 浪貓 器官

延伸閱讀

男子虐死領養流浪貓 判賠送養協會21萬元

「10分鐘講完劇情」出事啦！日本開鍘快速電影 3人遭東京地院判賠逾億元

深夜餵1浪貓！罐罐剛放下「20↑開大燈8+9」集體飆車圍街收保護費他嚇傻

科技董事「想不開」害成凶宅 擁他繼承權的2兄弟判賠房東169萬

相關新聞

徐耀昌卸任前下鄉感恩之旅傳賄選 2女涉行賄交保候傳

苗栗縣長徐耀昌卸任前巡迴各鄉鎮市辦感恩之旅活動，其中通霄場次傳出張姓、鄭姓女子涉嫌利用這個場合以提供餐飲、贈送禮品方式為...

狗突竄出害騎士慘摔 狗命沒了飼主還遭判4月徒刑

屏東縣萬丹鄉發生交通事故，黃姓機車騎士行進間突然被一隻竄出的黃狗撞上，人車倒地，肋骨骨折，全身多處擦挫傷，遭撞的黃狗也當...

嘉檢檢察長站路口反賄選 籲候選人勿心存僥倖

九合一選舉進入倒數，嘉義地檢署檢察長張曉雯今天特別仿候選人背彩帶站路口方式反賄選，吸引民眾注意。她說，查賄以來，嘉檢已起...

台版柬埔寨案 2嫌囚禁求職者遭聲押禁見

陸姓男子聽信友人介紹有很賺錢工作，面試後遭囚禁在土城及新店，宛如台版柬埔寨案，他趁隙向外求救脫困。警方查獲陳姓、張姓嫌犯...

澎湖地檢署查獲馬公1議員候選人 涉以每票千元賄選

澎湖五合一選舉激烈，亦賄聲賄影，澎湖地檢署加快查賄腳步，由檢察官吳巡龍指揮警調人員到馬公第一選區一名候選人競選服務處等地...

已受理7起！基隆市長選戰藍綠告聲連連 檢調偵辦不排除傳候選人

基隆市長選戰藍綠競爭激烈，民進黨蔡適應、國民黨陣營不斷攻防，也互相提告，檢調已受理7起有關市長候選人陣營的案件，有賄選、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。