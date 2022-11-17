雲林一日3鄉鎮傳賄選 民代、鄉長樁腳都被抓

雲林縣檢警調掃蕩黑金賄選，昨天一舉破獲3件現金買票案件，查獲元長鄉民代表邱姓候選人及陳姓樁腳、虎尾鎮民代表李姓樁腳、台西鄉鄉長林姓樁腳等案，檢察官訊後向法院聲請羈押，法院裁定陳姓樁腳羈押禁見，邱姓候選人20萬元具保候傳、李姓樁腳15萬元具保候傳、林姓樁腳30萬元具保候傳。

元長鄉民代表邱姓候選人與陳姓樁腳，涉嫌以每票1000元向選民買票，雲林地檢署將邱姓候選人、陳姓樁腳及4名選民帶回偵訊，查扣賄款2萬6000元，檢察官訊後認為，邱姓候選人、陳姓樁腳涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押，法院訊後裁定，陳姓樁腳羈押禁見，邱姓候選人20萬元具保候傳。

虎尾鎮民代表候選人李姓樁腳以每票1000元向選民買票，檢察官昨天通知李姓樁腳及選民到案說明，查扣賄款5000元，檢察官訊後認為李姓樁腳涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押，法院訊後認為，李姓樁腳已交代案情，裁定以15萬元具保候傳。