金門高分檢串聯各地檢署區域聯防 嚴防幽靈人口進金馬

選戰進入倒數不到10天，福建高等檢察署金門檢察分署今日聯合金門地檢署及連江地檢署與台北地檢署、新北地檢署及交通部政風處，共同在松山機場辦理「區域聯防、阻絕幽靈」反賄選宣導活動，五署檢察長均親自出席，展現堅定反賄之決心，期盼「阻絕幽靈、進入金馬」。

包括金門高分檢等5單位首度聯合在松山機場設置大型反賄選看板，包括金門高分檢檢察長鄭銘謙、 台北地檢署檢察長林邦樑、新北地檢署檢察長毛有增、金門地檢署檢察長郭景東與連江地檢署檢察長黃元冠等人都到場參與，大家並齊呼「金馬雙北、區域聯防、阻絕幽靈、進入金馬」。

鄭銘謙在致詞時表示，虛設戶籍以取得投票權是犯罪行為，違反了地方自治中最重要的住民自治精神，破壞了選舉的公正性、公平性與公信性，在地人的民代應由真正的在地人決定，同時他也呼籲在地住民應該積極捍衛自身權益，拒絕幽靈人口。

林邦樑則說，金門與馬祖都是地狹人稀的離島，每逢地方選舉，鄉親的每1票都很珍貴，他強調民主的可貴在於投過透明、公開的選舉，讓人民選出心中理想的候選人，維持選舉的公平、公正，他們責無旁貸，檢察官絕對秉持有聞必查、有據必辦的精神，查察賄選無時限，希望選民勇敢檢舉賄選，共同維護優良的選舉環境。

郭景東與黃元冠兩人說明設置看板的目的時表示，「決戰境外」為離島選舉特色，松山機場是往來本島與離島之間的重要交通據點，設置看板能增加能見度，再透過大家彼此口耳相傳，除能有助於建立民眾正確法律知識，避免觸法之外，更能發揮宣導實效，這次選在選舉前夕設置立牌，是善意提醒，希望鄉親能深切了解「阻絕幽靈、進入金馬」絕非口號，檢察署身為法律的守門員，一定會堅守立場，嚴格執法，寸土不讓。