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「瓶蓋大王」宏全汙染空氣想討1億732萬空汙費 駁回確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

塑膠製造大廠宏全國際公司被控短報原物料、未開啟空汙設備，短繳7729萬元空汙防制費，檢方依空氣汙染防制法、詐欺等罪起訴董事長戴宏全等高層，台中市環境保護局依空汙法、空氣汙染防制費收費辦法核算，該公司台中廠2013年第3季至2018年第2季應補繳1億2586萬空汙費。宏全提訴願遭駁，改提行政訴訟，最高行政法院今駁回確定。

宏全訴請撤銷訴願決定及原處分超過1854萬元部分，並要台中市環保局返還1億732萬元。

宏全被業界喻為「瓶蓋大王」，2018年9月間，環保署中區督察大隊和台中市環保局，採用熱顯像儀、無人機蒐證等科技設備，在台中工業區例行檢測，發現宏全台中廠凹版印刷程序製程正常進行，但空汙設備卻未正常運作。

經督察大隊通報後，台中地檢署指揮追查，在9月11日搜索宏全公司，查扣歷年來原物料申購及公司內部文件，深入分析比對，發現宏全長期偽報不實檢測記錄，藉此短繳空汙防制費。檢方起訴指出，宏全在生產瓶蓋、包材射出成型製程和凹版印刷作業程序時，會大量使用油墨及溶劑，並產生甲苯、二甲苯、丁酮、異丙醇等揮發性有機物廢氣，依規定須設置空汙設備，並依排放量繳交空汙防制費用。

刑事部分，台中地方法院今年6月22日依詐欺得利罪判戴宏全2年徒刑，另有4名員工也遭判刑，宏全公司遭罰2350萬罰金；案件上訴台中高分院中。

因台中市環保局以排放係數重新核算宏全汙染源排放量的2倍計算空汙費，追溯5年內的應繳金額，重新核算宏全台中廠累計應補繳1億2586萬元，宏全不服，提起訴願，台中市政府2019年8月30日駁回訴願，宏全提行政訴訟。宏全主張台中市環保局無追補繳空汙費的權限，所為處分顯然違反管轄法定原則，應無效，而訴願決定沒糾正，也不合法。

台中高等行政法院認為台中市環保局的處分沒違反一事不二罰原則，宏全短、漏報空汙費的時間遠高於5年，中市環保局受限於空汙費收費辦法，僅補徵宏全5年空污費「已屬寬待」，訴請撤銷訴願決定及應補繳空汙費超過1854萬元部分、並求返還1億732萬元無理。宏全再上訴，最高行政法院維持中高行見解，駁回確定。

塑膠製造大廠宏全國際公司被控短報原物料、未開啟空汙設備，短繳空汙防制費，台中市環境保護局依空汙法、空氣汙染防制費收費辦法核算，該公司台中廠2013年第3季至2018年第2季應補繳1億2586萬空汙費。宏全提訴願遭駁，改提行政訴訟，最高行政法院今駁回確定。聯合報系資料照
塑膠製造大廠宏全國際公司被控短報原物料、未開啟空汙設備，短繳空汙防制費，台中市環境保護局依空汙法、空氣汙染防制費收費辦法核算，該公司台中廠2013年第3季至2018年第2季應補繳1億2586萬空汙費。宏全提訴願遭駁，改提行政訴訟，最高行政法院今駁回確定。聯合報系資料照

台中市 詐欺 空氣汙染

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