屏檢查獲枋寮、萬丹鄉村長候選人涉賄選 每票1到2千元

屏東地檢署多路查賄選，今再查獲兩起現金賄選，分別是枋寮鄉某村長許姓候選人、萬丹鄉某村長黃姓候選人，涉嫌以每票1到2千元向選民買票，兩人分別訊問後，屏東地檢署將兩人依違反選罷法行賄罪，向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，枋寮鄉某村長許姓候選人，涉嫌以現金行賄情資，主任檢察官張鈞翔、檢察官鍾佩宇共同指揮警調偵辦，經連日蒐證，昨天執行搜索並傳訊20餘人到案說明，發現許為求順利當選村長，在今年9月間以每票1000元交付選民尋求支持。

檢方指出，許從10月起加碼以交付每票2000元向選民買票，並委請楊姓友人擔任樁腳協助發放，除扣得關鍵證物外，也根據據選民指述明確，檢方訊問後， 許、楊涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

屏檢主任檢察官魏豪勇、檢察官江怡萱指揮警調組專案小組，掌握萬丹鄉某村長黃姓候選人涉嫌現金買票，昨執行搜索及訊問，扣得相關證物及證人指證。

檢方調查，黃姓候選人從今年9月底至10月間，以每票1000元向多數選民買票，部分選民甚至加碼以每票2000元行賄，經約詢候選人、選民及相關證人10餘人到案說明，除掌握具體事證，部分選民指證並繳回賄款合計1萬7000元。檢方訊問後，認定黃姓候選人違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。