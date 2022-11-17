高雄里長候選人送500元「風衣」涉賄選 雄檢訊後聲押

高雄三民區張姓里長候選人今年9月、10月間，被控以贈送價值500多元的風衣外套賄選，檢警調獲報後展開偵辦，檢方複訊後昨向法院聲押，今法院認無羈押必要，裁定5萬元交保候傳。

檢方表示，張姓里長候選人為圖本次里長選舉能順利當選，贈送連帽風衣外套為對價，向該選區多位具有投票權選民交付賄賂，並請求投票支持。

雄檢主任檢察官呂建興、檢察官李賜隆接獲情資，指揮高雄市調查處、三民二分局偵辦，昨天下午發動搜索，傳喚張姓里長候選人及選民等11人到案說明，經檢方訊問後，認張違反投票賄賂罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，只不過經法官訊問後，認為無羈押必要，諭令5萬元交保，其餘選民則均請回。

雄檢自選舉登記結束以來，查獲1件議員候選人樁腳動員選民大啖海鮮大餐，另有5件里長候選人以贈送茶葉、現金、禮盒、搓圓仔湯，甚至利用「幽靈人口」企圖影響選舉結果，距離選舉越來越近，檢方積極調查賄選，不讓不法情事影響選舉公正性。