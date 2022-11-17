快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄里長候選人送500元「風衣」涉賄選 雄檢訊後聲押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三民區張姓里長候選人今年9月、10月間，被控以贈送價值500多元的風衣外套賄選，檢警調獲報後展開偵辦，檢方複訊後昨向法院聲押，今法院認無羈押必要，裁定5萬元交保候傳。

檢方表示，張姓里長候選人為圖本次里長選舉能順利當選，贈送連帽風衣外套為對價，向該選區多位具有投票權選民交付賄賂，並請求投票支持。

雄檢主任檢察官呂建興、檢察官李賜隆接獲情資，指揮高雄市調查處、三民二分局偵辦，昨天下午發動搜索，傳喚張姓里長候選人及選民等11人到案說明，經檢方訊問後，認張違反投票賄賂罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，只不過經法官訊問後，認為無羈押必要，諭令5萬元交保，其餘選民則均請回。

雄檢自選舉登記結束以來，查獲1件議員候選人樁腳動員選民大啖海鮮大餐，另有5件里長候選人以贈送茶葉、現金、禮盒、搓圓仔湯，甚至利用「幽靈人口」企圖影響選舉結果，距離選舉越來越近，檢方積極調查賄選，不讓不法情事影響選舉公正性。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

投票 賄選 2022大選 高雄市選舉

延伸閱讀

九合一倒數 台高檢公布24小時檢舉賄選專線

太保市長帶市長候選人鄭淑分 批檢警辦賄選開烏龍傳票要求公道

選前強化查賄制暴 警政署長黃明昭嘉勉花蓮基層員警

苗檢查獲首宗縣長選舉賄選案 4選將陣營回應了

相關新聞

徐耀昌卸任前下鄉感恩之旅傳賄選 2女涉行賄交保候傳

苗栗縣長徐耀昌卸任前巡迴各鄉鎮市辦感恩之旅活動，其中通霄場次傳出張姓、鄭姓女子涉嫌利用這個場合以提供餐飲、贈送禮品方式為...

狗突竄出害騎士慘摔 狗命沒了飼主還遭判4月徒刑

屏東縣萬丹鄉發生交通事故，黃姓機車騎士行進間突然被一隻竄出的黃狗撞上，人車倒地，肋骨骨折，全身多處擦挫傷，遭撞的黃狗也當...

嘉檢檢察長站路口反賄選 籲候選人勿心存僥倖

九合一選舉進入倒數，嘉義地檢署檢察長張曉雯今天特別仿候選人背彩帶站路口方式反賄選，吸引民眾注意。她說，查賄以來，嘉檢已起...

台版柬埔寨案 2嫌囚禁求職者遭聲押禁見

陸姓男子聽信友人介紹有很賺錢工作，面試後遭囚禁在土城及新店，宛如台版柬埔寨案，他趁隙向外求救脫困。警方查獲陳姓、張姓嫌犯...

澎湖地檢署查獲馬公1議員候選人 涉以每票千元賄選

澎湖五合一選舉激烈，亦賄聲賄影，澎湖地檢署加快查賄腳步，由檢察官吳巡龍指揮警調人員到馬公第一選區一名候選人競選服務處等地...

已受理7起！基隆市長選戰藍綠告聲連連 檢調偵辦不排除傳候選人

基隆市長選戰藍綠競爭激烈，民進黨蔡適應、國民黨陣營不斷攻防，也互相提告，檢調已受理7起有關市長候選人陣營的案件，有賄選、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。