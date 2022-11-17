雲檢查賄團隊 16日查獲3件現金買票案

雲林地檢署查賄團隊16日查獲3件現金買票案件，傳喚10餘人到案說明，共查扣賄款新台幣4萬4000元，1人羈押禁見，3人以20萬、15萬及30萬元交保候傳，其餘請回。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，檢警調組成查賄團隊通力合作16日破獲元長、虎尾及台西3件現金買票案件，皆涉嫌以每票現金1000元買票，共查扣賄款4萬4000元。

檢方指出，元長邱姓（男）鄉民代表候選人賄選案，通知邱男及其樁腳陳姓男子與選民共6人到案說明，並查扣賄款2萬6000元；檢察官訊後認為邱、陳2人涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押，法院裁定被告陳男羈押禁見、邱男以20萬元具保候傳。

檢方表示，虎尾鎮某鎮民代表候選人樁腳李姓男子賄選案件，通知李男及選民到案，並查扣賄款現金5000元；案經檢察官訊問後，向法院聲請羈押李男，法院認為被告已交代案情，裁定以15萬元具保候傳。

另外，台西鄉某鄉長候選人樁腳林姓男子買票案件，林男也是現任台西鄉農會代表，通知林男及選民5人到案說明，並查扣賄款1萬3000元；檢察官向法院聲請羈押林男，法院認為已交代案情，裁定30萬元具保候傳。