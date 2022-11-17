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九合一倒數 台高檢公布24小時檢舉賄選專線

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

九合一地方大選日進入倒數10天，台高檢依據過往地方查察賄選經驗，已接近現金買票高峰期，因此今天特地公布台高檢選舉查察聯繫中心專線02-23704756、傳真02-23821522及電子郵件：tphnmail@mail.moj.gov.tw），將有專責人員24小時值班接聽民眾檢舉電話。

台高檢表示，民眾除可以利用法務部反賄選檢舉專線0800024099外，也可撥打上述台高檢選舉查察專線，一旦發現周遭有賄選情事，可立即檢具人、事、時、地、物等相關事證提出檢舉，檢察機關必定嚴格保密檢舉人身分並儘速查辦，查獲賄選案件後，檢舉人也可以分階段領取高額檢舉獎金。

依現行鼓勵檢舉賄選要點規定，因檢舉人之檢舉而查獲直轄市市長候選人賄選者，最高可以獲得獎金1000萬元；查獲直轄市議員、縣（市）長候選人賄選者，最高可以獲得獎金500萬元；查獲縣（市）議員候選人賄選者，最高可以獲得獎金200萬元；查獲前述以外之人賄選，最高也可以獲得獎金50萬元。只要因檢舉查獲賄選案件經檢察官起訴，檢舉人就可以先獲得獎金四分之一，其餘再依判決結果分階段領取。

九合一選舉進入倒數計時的現金買票高峰期，台高檢特地公布24小時檢舉賄選專線。圖／台高檢提供
九合一選舉進入倒數計時的現金買票高峰期，台高檢特地公布24小時檢舉賄選專線。圖／台高檢提供

賄選 檢察官 九合一選舉

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