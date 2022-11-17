酒駕累犯先找媽 高雄媽寶男拒測被母加碼爆料沒駕照

高市42歲黃姓男子日前駕車於梓官區，行駛中車子不正常搖晃，引起巡邏員警注意，攔下詢問是否酒駕，黃男連番否認，兩度打電話給媽媽求助，黃母竟脫口說出黃男沒駕照，折騰超過半小時，黃男聽從黃母建議，拒絕酒測，員警現場依酒駕拒測、無照駕駛等違規製單舉發，並移置保管黃的自小客車。

岡山分局梓官分駐所14日23時許，巡邏行經梓官區公館路，發現一輛自小客車左右搖晃，不時岔出道路中線，便尾隨至岡山區寶米路攔查。

黃男一下車，員警便聞到濃重酒氣，感知器也出現酒精反應，車上尋獲2支烈酒瓶，員警詢問「你有喝酒是不是」黃男迅速拱手回應「我沒喝酒對不起」，作勢要回車上，員警立刻攔阻「你有喝酒不要碰車子」、「你喝什麼酒老實講」，黃男吞吞吐吐說「就是人家給我的一般飲料而已」。

員警請黃男配合進行酒測，黃男卻要求要「打電話給媽媽」，開擴音讓黃母直接和員警對話，沒想到黃母竟向員警脫口說出「他沒駕照」，再問員警「你有給他酒測嗎」，折騰超過半小時，期間黃男兩度打給黃母求助，員警受不了，對黃男怒斥「你自己作主就好，你是成年人了！」黃男最終聽從媽媽建議，拒絕酒測。

員警現場告知黃男拒絕酒測的法律效果，並對他酒駕拒測、無照駕駛等違規製單舉發，同時移置保管黃駕駛的自小客車。

經查，黃男在109年就因酒駕涉嫌公共危險罪遭移送，這次為了逃避牢獄之災，聽從媽媽建議，拒絕酒測，但依據現行規定，酒駕拒測者處新臺幣18萬元罰鍰，並現場移置保管該汽機車、吊銷駕照3年不得考領，還得接受道路交通安全講習。

岡山分局呼籲「酒駕零容忍」，警方會持續強力取締酒駕，提醒民眾勿心存僥倖，酒後駕車，以免肇事害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康