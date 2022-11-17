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他冒名前同事創補習班粉專發「團隊喜歡去酒店」 判4月徒刑

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

36歲蘇姓前補教老師，去年3月假冒林姓前同事之名創立補習班教師粉絲專頁，還發布「希望能擺脫我們團隊喜歡去酒店的負面形象」等內容，被林姓前同事提告，新北地方法院依偽造文書處4月徒刑，可易科罰金。

判決指出，蘇姓前補教老師去年3月利用臉書帳號冒用林姓前同事之名，創立補習班粉絲專頁，使他人誤認粉專就是林姓前同事管理，再陸續發布「老師錯了嗎？如果有錯的話，下次上課偷偷露小鳥給你看當作補償」、「好懷念跟老大還有兄弟們一起走店林森北的日子」等內容，時間長達半年，被林姓前同事提告。

蘇姓前補教老師否認犯罪，他坦承內容是他張貼的，但他不認為自己構成犯罪，稱是因不滿離開前公司後，被團隊提告，才會上網爆料，還稱依照臉書使用規則，他的行為並不構成偽造文書，頂多涉及妨害名譽。

合議庭認為，蘇姓前補教老師的作法，依照臉書粉絲專頁條款規範，已使他人誤導粉專就是林姓前同事所創，且嚴重損害林姓前同事的名譽，涉及偽造文書罪。

合議庭考量蘇姓前補教老師並無前科，雖犯後否認犯罪，但涉及妨害名譽部分已與當事人達成和解，依行使偽造準私文書罪處4月徒刑，可易科罰金。

蘇姓前補教老師假冒前同事之名創立補習班粉絲專頁，發布「團隊喜歡去酒店」等內容，被新北地方法院依偽造文書處4月徒刑，可易科罰金。圖／聯合報系資料庫
蘇姓前補教老師假冒前同事之名創立補習班粉絲專頁，發布「團隊喜歡去酒店」等內容，被新北地方法院依偽造文書處4月徒刑，可易科罰金。圖／聯合報系資料庫

偽造文書 補習

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