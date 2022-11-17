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台中同里2候選人為增加選票要「親友遷戶籍」 涉幽靈人口遭搜索
台中市南區新榮里今年選情競爭激烈，一共有5名候選人登記參選，估計當選人可能以些微票數之差險勝，台中地檢署查出候選人劉順宗、蔡明昌涉嫌以俗稱幽靈人口方式，招募親友虛遷戶籍至選區內增加票數，昨指揮警方兵分多路搜索，複訊後各命劉、蔡12萬元、10萬元交保候傳。
台中地檢署指出，清查台中市南區里長選舉競爭激烈，短時間內有大量人口遷移戶籍，且疑似有里長候選人及其支持者介入，經指派檢察官陳君瑜偵辦，昨天指揮警方到劉姓、蔡姓候選人競選總部、涉及幽靈人口戶籍等10處搜索。
檢方指出，經向上溯源發現，劉姓、蔡姓候選人為了增加選票，涉嫌透過親友、社區鄰里等人暗中協助並遷徙到該選區內，以達到增加投票數目的。
檢方經比對統計，劉、蔡涉及虛遷戶口一共達9戶，其中是否有利益交付、相關對價關係等仍須進一步釐清。
檢方昨訊後依違反刑法第146條第2項、第3項意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權罪嫌，各命劉、蔡12萬元、10萬元交保，其餘9名共犯各1萬元至3萬元交保，另有15位選民諭知請回。
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