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2千萬飛了！漁船載509箱私菸返港被扣船長下場出爐

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

曾姓男船長夥同3名外籍漁工，駕駛漁船從高雄梓官區蚵仔寮漁港出海，在海上接駁市值約2千萬的509箱未稅私菸，並藏於漁船密艙內，返港後，遭登檢查獲；地院審理後，將曾男依共同犯輸入私菸罪，處5個月有其徒刑，得易科罰金；3名移工則獲判緩刑。

判決指出，曾男駕駛50噸以上CT4漁船永福鮽16號，載著3名外籍漁工，12月15日凌晨4時8分許，從蚵子寮漁港報關出港，當晚7時許在高雄市海岸線西側約69海浬與不明漁船接駁。

兩船在海上，將黑色防水袋包裝的私菸丟到永福鮽漁船甲板上，再由3名漁工把私菸藏於船尾廚房地板的密艙內，直到12月17日凌晨0時返回漁港，遭安檢所人員登檢，發現密艙並撬開，當場扣得509箱，共24萬6800包私菸，換算市值約2000萬元。

警詢、偵訊時，曾男與3名外籍船員都坦承犯行，檢方將4人依菸酒管理法第45條第2項之輸入私菸罪起訴。

法官認為，曾男及3名漁工未經中央主管機關許可，擅自輸入私菸，若流入市面，不僅影響菸品市場，還會導致消費者權益受損，所幸還未流入市面就遭查扣，沒造成實質損害，因此以簡易判決處刑。

考量4人都坦承犯行，法院審理後，將曾男依共同犯輸入私菸罪，處5個月有期徒刑，得易科罰金；3名漁工也以共同犯輸入私菸罪，各處3個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，全案仍可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄51歲曾姓男子去年底夥同3名外籍漁工，駕駛漁船從高雄梓官區蚵仔寮漁港出海走私香菸返港遭逮，４人全遭起訴。記者陳弘逸／翻攝
高雄51歲曾姓男子去年底夥同3名外籍漁工，駕駛漁船從高雄梓官區蚵仔寮漁港出海走私香菸返港遭逮，４人全遭起訴。記者陳弘逸／翻攝
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私菸 外籍漁工 高雄市

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