快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

花蓮1村長1鄉代候選人涉現金買票 檢方偵結起訴

中央社／ 花蓮縣17日電

花蓮秀林鄉和平村王姓村長候選人、光復鄉王姓鄉代候選人及樁腳等10人，涉嫌以新台幣2000元買票，檢方今天依違反選罷法起訴，考量10名被告均坦承犯行，建請法院減輕其刑。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，和平村王姓村長候選人登記參選後，於9月起陸續將1萬元至10萬元現金分批交付陳姓樁腳等8人，以每票2000元向選民買票。檢警10月4日發動搜索、扣押犯罪所得52萬餘元，王姓村長候選人等4人羈押禁見獲准。

花檢指出，全案經偵查後，王姓村長候選人、陳姓樁腳等6人涉犯選罷法投票交付賄賂罪嫌，李姓被告等2人涉犯預備行求賄賂罪嫌，均依法提起公訴，考量8名被告於偵查中坦承犯行，建請法院減輕其刑；收賄被告共26人，涉犯刑法投票收賄罪，繳回犯罪所得後，由檢察官為緩起訴處分。

另外，光復鄉王姓鄉代候選人於9月間交付2萬元給簡姓樁腳，指示以每票2000元向選民買票，案經檢方偵查後，認定2人涉犯選罷法投票交付賄賂罪嫌，依法提起公訴，考量2名被告於偵查中坦承犯行，建請法院減輕其刑。

花檢指出，距離投票日僅剩9天，對於買票賄選案件秉持「嚴查速辦」態度，於偵查完備後立即依法提起公訴，期望端正選風。

樁腳 投票 選罷法 賄選 花蓮

延伸閱讀

新竹縣議員候選人涉賄遭起訴 9名樁腳也自白犯行遭訴

選前強化查賄制暴 警政署長黃明昭嘉勉花蓮基層員警

租約到期 花蓮老字號健身中心亞緻會館月底熄燈

竹山、國姓傳現金買票候選人否認 南投地檢聲羈禁見

相關新聞

徐耀昌卸任前下鄉感恩之旅傳賄選 2女涉行賄交保候傳

苗栗縣長徐耀昌卸任前巡迴各鄉鎮市辦感恩之旅活動，其中通霄場次傳出張姓、鄭姓女子涉嫌利用這個場合以提供餐飲、贈送禮品方式為...

狗突竄出害騎士慘摔 狗命沒了飼主還遭判4月徒刑

屏東縣萬丹鄉發生交通事故，黃姓機車騎士行進間突然被一隻竄出的黃狗撞上，人車倒地，肋骨骨折，全身多處擦挫傷，遭撞的黃狗也當...

嘉檢檢察長站路口反賄選 籲候選人勿心存僥倖

九合一選舉進入倒數，嘉義地檢署檢察長張曉雯今天特別仿候選人背彩帶站路口方式反賄選，吸引民眾注意。她說，查賄以來，嘉檢已起...

台版柬埔寨案 2嫌囚禁求職者遭聲押禁見

陸姓男子聽信友人介紹有很賺錢工作，面試後遭囚禁在土城及新店，宛如台版柬埔寨案，他趁隙向外求救脫困。警方查獲陳姓、張姓嫌犯...

澎湖地檢署查獲馬公1議員候選人 涉以每票千元賄選

澎湖五合一選舉激烈，亦賄聲賄影，澎湖地檢署加快查賄腳步，由檢察官吳巡龍指揮警調人員到馬公第一選區一名候選人競選服務處等地...

已受理7起！基隆市長選戰藍綠告聲連連 檢調偵辦不排除傳候選人

基隆市長選戰藍綠競爭激烈，民進黨蔡適應、國民黨陣營不斷攻防，也互相提告，檢調已受理7起有關市長候選人陣營的案件，有賄選、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。