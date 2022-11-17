花蓮1村長1鄉代候選人涉現金買票 檢方偵結起訴

花蓮秀林鄉和平村王姓村長候選人、光復鄉王姓鄉代候選人及樁腳等10人，涉嫌以新台幣2000元買票，檢方今天依違反選罷法起訴，考量10名被告均坦承犯行，建請法院減輕其刑。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，和平村王姓村長候選人登記參選後，於9月起陸續將1萬元至10萬元現金分批交付陳姓樁腳等8人，以每票2000元向選民買票。檢警10月4日發動搜索、扣押犯罪所得52萬餘元，王姓村長候選人等4人羈押禁見獲准。

花檢指出，全案經偵查後，王姓村長候選人、陳姓樁腳等6人涉犯選罷法投票交付賄賂罪嫌，李姓被告等2人涉犯預備行求賄賂罪嫌，均依法提起公訴，考量8名被告於偵查中坦承犯行，建請法院減輕其刑；收賄被告共26人，涉犯刑法投票收賄罪，繳回犯罪所得後，由檢察官為緩起訴處分。

另外，光復鄉王姓鄉代候選人於9月間交付2萬元給簡姓樁腳，指示以每票2000元向選民買票，案經檢方偵查後，認定2人涉犯選罷法投票交付賄賂罪嫌，依法提起公訴，考量2名被告於偵查中坦承犯行，建請法院減輕其刑。

花檢指出，距離投票日僅剩9天，對於買票賄選案件秉持「嚴查速辦」態度，於偵查完備後立即依法提起公訴，期望端正選風。