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徵伴遊女郎「騙砲」判5月 檢：他詐到性交上的不法利益

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子自稱持有美國綠卡、很有錢，承諾付6萬元，但給2萬元就賴帳，騙得林姓伴遊女郎「性交上的利益」，林女指控他「騙砲」；台北地院審理，依詐欺得利罪判陳有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

2021年2月，陳透過Instagram社群軟體向林女私訊攀談，稱從國外回來，持有美國綠卡，身上還很有錢，在台期間想找人陪伴遊玩，可給予高額報酬；陳說，陪伴內容就是吃飯、遊玩，3天2夜會付6萬元。

林女相信，雙方約定2021年3月9日起3天陪伴陳吃飯、遊玩，2人依約在高鐵板橋站會合，一同前往台北市凱達大飯店住宿。

檢方指控，陳與林女見面後，陳先支付2萬元，餘款4萬元則稱會自美國帳戶以美金匯到台灣，還傳了一張LINE的截圖，取信林女1450元美金已匯入帳戶，林女因此與陳發生性交行為。

不過，伴遊行程結束，林女遲未見美金入帳紀錄，後來陳刪除IG帳號並封鎖林女LINE的帳號，林女才知受騙，檢方認為，陳詐得「3天2夜陪伴服務」、「性交上的不法利益」，將陳起訴。

法官認為，陳過去有以提供60萬元邀約女網友見面再伺機強制猥褻的犯行，被法院判刑確定，竟再度犯罪，考量他坦承犯行，與林女達成調解，判他有期徒刑5月。

陳姓男子自稱持有美國綠卡、很有錢，承諾付6萬元，但給2萬元就賴帳，騙得林姓伴遊女郎「性交上的不法利益」。示意圖／Ingimage
陳姓男子自稱持有美國綠卡、很有錢，承諾付6萬元，但給2萬元就賴帳，騙得林姓伴遊女郎「性交上的不法利益」。示意圖／Ingimage

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