聽新聞
test
0:00 / 0:00
糗！阿公騎車吐檳榔汁遭警揪酒駕 2孫剛好經過
台中市張姓男子在15日上午騎機車行經北屯區時，因亂吐檳榔汁遭警盤查，警方發現張男有酒容、酒味，實施盤查發現酒測值超標，依法告發、扣車，當時張的2個孫子正要出門上學，目擊張被警方盤查，其中一孫上前抱著張安慰，張也一臉慚愧。
第五警分局水湳所警員施志賢在15日上午8時許，巡經中清路二段633巷附近時，發現張姓男子（54歲）騎機車亂吐檳榔汁，警員前往規勸時，發現張有酒容、酒味，因此要求張接受盤查。
張男起初還想騎車閃躲，但警員攔下告誡，不要規避盤查，要求張將機車熄火確保安全，經查證身分，給予漱口實施酒測後，酒測值達0.22mg/L，警員依法開立罰單，另請支援警力到場查扣機車，按照流程處理。
警方查出，張男是在前晚10時許，有喝高梁，因酒精尚未代謝，所以隔天仍被測出酒精濃度。
警方取締時，張的女兒帶著2名孫子要步行到幼兒園途中，意外發現張被查獲，2個孫子看到張被警方盤查，露出不捨神情，其中一個孫子還抱著張安慰，張表情羞愧。
第五警分局呼籲，切勿自恃酒後有休息就認為酒精就消退，體上仍有酒精殘存對身體有一定程度的影響。此外飲酒切勿過量，不僅傷害身體，也可能因此造成昏迷斷片，危及自身安全，為了不讓家人擔心以及用路人的安全，請嚴守開車不喝酒，喝酒不開車。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言