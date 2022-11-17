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糗！阿公騎車吐檳榔汁遭警揪酒駕 2孫剛好經過

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在15日上午騎機車行經北屯區時，因亂吐檳榔汁遭警盤查，警方發現張男有酒容、酒味，實施盤查發現酒測超標，依法告發、扣車，當時張的2個孫子正要出門上學，目擊張被警方盤查，其中一孫上前抱著張安慰，張也一臉慚愧。

第五警分局水湳所警員施志賢在15日上午8時許，巡經中清路二段633巷附近時，發現張姓男子（54歲）騎機車亂吐檳榔汁，警員前往規勸時，發現張有酒容、酒味，因此要求張接受盤查。

張男起初還想騎車閃躲，但警員攔下告誡，不要規避盤查，要求張將機車熄火確保安全，經查證身分，給予漱口實施酒測後，酒測值達0.22mg/L，警員依法開立罰單，另請支援警力到場查扣機車，按照流程處理。

警方查出，張男是在前晚10時許，有喝高梁，因酒精尚未代謝，所以隔天仍被測出酒精濃度。

警方取締時，張的女兒帶著2名孫子要步行到幼兒園途中，意外發現張被查獲，2個孫子看到張被警方盤查，露出不捨神情，其中一個孫子還抱著張安慰，張表情羞愧。

第五警分局呼籲，切勿自恃酒後有休息就認為酒精就消退，體上仍有酒精殘存對身體有一定程度的影響。此外飲酒切勿過量，不僅傷害身體，也可能因此造成昏迷斷片，危及自身安全，為了不讓家人擔心以及用路人的安全，請嚴守開車不喝酒，喝酒不開車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市張姓男子15日酒駕被查獲，張的2個孫子碰巧經過，發現張遭警盤查窘態。圖／第五警分局提供
台中市張姓男子15日酒駕被查獲，張的2個孫子碰巧經過，發現張遭警盤查窘態。圖／第五警分局提供
台中市張姓男子15日酒駕被查獲，張的2個孫子碰巧經過，發現張遭警盤查窘態。圖／第五警分局提供
台中市張姓男子15日酒駕被查獲，張的2個孫子碰巧經過，發現張遭警盤查窘態。圖／第五警分局提供

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