詐騙求職陷阱多 代課女老師應徵模特被騙7萬元

刑事局再次提醒國人，不少求職者上臉書社群尋徵才資訊，多嚮往「工作自由」、「輕鬆賺」、「待遇高」、「迅速圓夢」等關鍵字條件，也有不少學生或家管想找一份差事賺些薪資，詐騙集團祭出各項噱頭，目的就是要求職者的金融帳密，更以面試之名要求應徵者到旅館或租屋處，讓求職者淪詐騙陷阱，遭限制人身自由。

警方拿出案例，指出北部一名20歲鍾姓作業員，7月在臉書求職社團發現刊載徵才廣告，以通訊軟體Line私訊對方聯絡資訊，對方要求她帶身分證、健保卡、銀行存摺及提款卡前往市區旅館面試。

鍾女被對方帶到旅館房間，5、6名男子在場，對方語帶威脅以應徵工作審核個資為由，將鍾女身分證及健保卡收走，再聲稱因工作性質，指示鍾女交出銀行存摺、提款卡及手機，並逼迫提供金融卡、手機及網路銀行密碼。

雙方僵持1小時，鍾女被帶到銀行開通網銀約定轉帳功能，隨後留下1名男子在旅館房間監視鍾女，要求鍾女等候面試結果通知，中間更換監視地點到一般住家，直至5天後對方才讓鍾女離開並歸還身分證、健保卡及手機，但沒歸還銀行存摺及提款卡，離開後鍾女因太害怕，將相關資訊全數刪除，直到10月底鍾女接到警方通知帳戶遭警示，才知掉入求職詐騙陷阱。

洪姓女代課老師，上周在臉書看到一名帳號「To■mo Model」發布徵求素人模特兒廣告，洪女透過通訊軟體message聯絡對方，對方簡述工作待遇及條件後，要求洪女加入對方官方Line ID，一開始對方以話術誘騙洪女購買服飾、自己當模特兒拍照攝影賺取傭金，並提供購物商城連結網址給洪女，待洪女購買衣服並匯款後，對方再以服飾卡在海關，可能導致洪女帳戶凍結，須再支付海關解凍費為由，洪女前後匯款5筆，遭詐騙7萬元，直到聯繫不上對方才驚覺遇上詐騙。

警方表示，民眾求職要特別留意徵才公司資訊，查證公司營登註冊、合法立案、正派經營，面試前告知親友或陪同前往。

不要輕易繳交、出借或出售身分證件、存摺帳戶或密碼，不聽從指示申辦個人約定帳戶。強調工作輕鬆待遇高，多是求職陷阱。

不繳交不合理、不明費用，不隨意簽署文件契約。留意面試地點、應徵工作及職稱等的相符性。

如有任何詐騙相關的問題，警方歡迎撥打24小時的165反詐騙專線諮詢。