蘇打綠控侵吞4億演唱會利益 前經紀人林暐哲不起訴

知名樂團「蘇打綠」2018年與前經紀人林暐哲決裂後，衍生出一連串包括商標權、著作權官司，蘇打綠另指控林男涉嫌侵吞2015年「再遇見」世界巡迴演唱會的周邊商品獲利及大陸地區版權費近4億元，提告業務侵占及背信。台北地檢署調查後，認定全案屬民事糾紛，今將林男不起訴。

蘇打綠主唱青峰曾與林暐哲簽下經紀約，載明包括詞曲創作等著作權為林男所有，2018年底，2人因多年來歌曲版稅收益漸生嫌隙，發出共同聲明宣布拆夥。後來林男主張擁有「蘇打綠」商標，控告青峰未經授權便公開演唱、出版專輯《太空人》內單曲「歌頌者」、「巴別塔慶典」共12首歌，蘇打綠為此改名「魚丁糸」，青峰也遭違反著作權法起訴。

後來民事侵權部分，青峰勝訴免賠；刑事部分著作權法部分，也在去年6月獲判無罪，林男並放棄上訴。今年5月，林男宣告放棄蘇打綠商標所有權，被視為雙方和解，青峰等人終於拿回蘇打綠團名。

但期間蘇打綠仍對林暐哲2015年舉辦「再遇見」世界巡迴演唱會時，對於演唱會周邊商品販售收入約1億元，及歌曲授權大陸騰訊版權費約2.9億元，合計近4億元收益下落和分配情形交代不清，經多次聯繫林男要求說明均置之不理，於是聯名提告。

檢察官調查後，認為侵占罪係指私吞因故暫時取得的財物，背信罪則是違背受託他人事務以致損害本人財產或其他利益，但蘇打綠提告範圍雙方均有合約規範，林男是否依約將利益合理分配，屬契約糾紛或債務不履行的民事糾紛，因此將林男處分不起訴。