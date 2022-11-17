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蘇打綠控侵吞4億演唱會利益 前經紀人林暐哲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

知名樂團「蘇打綠」2018年與前經紀人林暐哲決裂後，衍生出一連串包括商標權、著作權官司，蘇打綠另指控林男涉嫌侵吞2015年「再遇見」世界巡迴演唱會的周邊商品獲利及大陸地區版權費近4億元，提告業務侵占及背信。台北地檢署調查後，認定全案屬民事糾紛，今將林男不起訴。

蘇打綠主唱青峰曾與林暐哲簽下經紀約，載明包括詞曲創作等著作權為林男所有，2018年底，2人因多年來歌曲版稅收益漸生嫌隙，發出共同聲明宣布拆夥。後來林男主張擁有「蘇打綠」商標，控告青峰未經授權便公開演唱、出版專輯《太空人》內單曲「歌頌者」、「巴別塔慶典」共12首歌，蘇打綠為此改名「魚丁糸」，青峰也遭違反著作權法起訴。

後來民事侵權部分，青峰勝訴免賠；刑事部分著作權法部分，也在去年6月獲判無罪，林男並放棄上訴。今年5月，林男宣告放棄蘇打綠商標所有權，被視為雙方和解，青峰等人終於拿回蘇打綠團名。

但期間蘇打綠仍對林暐哲2015年舉辦「再遇見」世界巡迴演唱會時，對於演唱會周邊商品販售收入約1億元，及歌曲授權大陸騰訊版權費約2.9億元，合計近4億元收益下落和分配情形交代不清，經多次聯繫林男要求說明均置之不理，於是聯名提告。

檢察官調查後，認為侵占罪係指私吞因故暫時取得的財物，背信罪則是違背受託他人事務以致損害本人財產或其他利益，但蘇打綠提告範圍雙方均有合約規範，林男是否依約將利益合理分配，屬契約糾紛或債務不履行的民事糾紛，因此將林男處分不起訴。

知名樂團「蘇打綠」吳青峰等人指控前經紀人林暐哲涉嫌侵吞演唱會周邊商品獲利及大陸版權費近4億元，但北檢調查後將林男不起訴。圖／翻攝臉書吳青峰
知名樂團「蘇打綠」吳青峰等人指控前經紀人林暐哲涉嫌侵吞演唱會周邊商品獲利及大陸版權費近4億元，但北檢調查後將林男不起訴。圖／翻攝臉書吳青峰

演唱會 侵占 太空人 蘇打綠

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